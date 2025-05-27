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У що інвестують найбагатші люди світу — рейтинг UBS

27.05.2025 13:04
Микола Деркач
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Швейцарський банк UBS оприлюднив шостий звіт Global Family Office Report 2025, опитавши 317 заможних родин зі середнім капіталом $2,7 млрд. Дослідження розвінчує міф, що мільярдери вкладають лише у криптовалюти та розкіш: навпаки, вони обирають обережні та стратегічні інвестиції, враховуючи ризики, довгострокові тренди й розвиток ШІ

У що інвестують найбагатші люди світу — рейтинг UBS

У що інвестують найбагатші люди світу — рейтинг UBS Фото: pexels.com, freepik.com

Про це з посиланням на дослідження пише Forbes.ua.

Зазначається, що цьогоріч 26% респондентів тримають активи в акціях розвинених ринків (проти 4% у тих, що розвиваються) та планують підняти цю частку до 29% до 2026 року. Найбільшу обізнаність інвестори демонструють у сфері охорони здоровʼя та електрифікації. Проте навіть у медицині майже половина ще не має чіткої стратегії.

Популярність повертається до облігацій: 18% вже інвестують у них, зокрема на розвинених ринках, де прибутковість стала привабливішою. Натомість частка приватного капіталу зменшується — з 22% у 2023-му до 18% у 2024 році — через очікування сезону екзитів.

Нерухомість поступово втрачає привабливість — зокрема через зростання вартості фінансування та конкуренцію з боку держоблігацій. Проте тенденції відрізняються за регіонами: у США обсяги інвестування в нерухомість зросли з 10% до 18%, а в Азії навпаки — впали з 6% до 4%.

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Частка інвестицій у приватне кредитування зросла вдвічі — до 4%, а інтерес до готівки зберігається стабільним — 8% респондентів тримають її як «подушку безпеки». Помітна і переорієнтація капіталу до США — як через динаміку прибутків, так і через стабільність ринку.

Інвестори дедалі більше зважають на соціальний вплив: 37% мають у портфелях «зелені» технології, 49% — медичні інновації. Освіта здебільшого фінансується через філантропію (44%). Зростає також популярність стратегічної благодійності — 27% уже її практикують або вивчають.

Дрібну, але зростаючу частку інвестицій становлять дорогоцінні метали: розподіл у портфелях зріс із 1% до 2% на тлі високої вартості золота.

Мільярдери, всупереч поширеним стереотипам, дедалі частіше обирають поміркованість, диверсифікацію та довгострокове бачення замість хайпу та ризикових ставок.

У що інвестують найбагатші люди світу — рейтинг UBS

Фото: UBS

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Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїСвітНовини
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