У що варто інвестувати у 2025: названо топ-5 перспективних активів

У 2025 році сировинні активи можуть стати для інвесторів більш надійним і прогнозованим напрямом вкладень. Про це вже неодноразово згадували різні відомі аналітики, такі як Роберт Кійосакі, і далі ми розглянемо декілька найбільш перспективних товарів

Золото

Останніми роками золото значно зросло у ціні завдяки своїй популярності та глобальній економічній невизначеності. Його традиційно вважають засобом збереження багатства. Зростання на 16,20% за останній рік до $2898 підтверджує цю роль.

Попри високу вартість, золото має потенціал для подальшого зростання завдяки використанню в електроніці. Водночас це може зробити його більш залежним від корпоративних прибутків.

Кава

У 2024 році ціни на каву різко коливалися через непередбачувані погодні умови, і ця тенденція може продовжитися у 2025-му. Як «м’який» товар, кава сильно залежить від клімату, а вирощується лише у кількох країнах.

На початку березня запаси кави у Бразилії впали до мінімуму, що може зробити її вигідним активом для інвестування. Зростання вартості також позначиться на споживачах, які щоранку насолоджуються чашкою цього напою.

Какао

2025 рік може бути непростим і для любителів шоколаду. Якщо запаси кави в Бразилії рекордно низькі, то ситуація з какао аналогічна — дефіцит досягнув піку у лютому.

Через обмежені регіони вирощування та залежність від погоди очікується висока волатильність і зростання цін. Станом на 6 березня ціни на какао значно знизилися від початку року, що може стати вигідним моментом для купівлі, адже ф’ючерси торгуються на рівні $8456, що на 29,52% нижче січневих показників.

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Уран

Попри геополітичну напруженість, зростання цін на уран пов’язане з прагматичними причинами. Ядерна енергетика набирає популярності через зростання попиту на електроенергію, особливо у сфері штучного інтелекту, та масштабне будівництво реакторів у Китаї.

Перспективи також відкривають новітні проєкти ядерного синтезу, зокрема ITER у Франції. Крім того, зростають побоювання щодо екологічного впливу видобутку літію, що може сприяти розробці батарей з радіоактивними ізотопами.

Мідь

На відміну від інших активів, мідь є довгостроковим вкладенням. За рік її вартість зросла на 22,99%, хоча ринок залишався волатильним, а поточна ціна CFD становить $4,76.

Коливання цін залежать від торговельних конфліктів, що можуть тимчасово знизити вартість. Водночас мідь залишається ключовим металом для електроніки, а обмежені запаси майже гарантують майбутнє зростання ціни.

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За матеріалами finbold.com.