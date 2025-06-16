Скільки електроенергії витрачає ChatGPT на один запит — Сем Альтман

Очільник компанії OpenAI Сем Альтман у своєму новому блозі поділився низкою цікавих фактів про сучасні системи штучного інтелекту (ШІ). Зокрема, він уперше розкрив точні показники енергоспоживання одного запиту до ChatGPT

За словами Альтмана, одне звернення до ChatGPT у середньому споживає 0,34 ват-години електроенергії. Для порівняння, це приблизно стільки, скільки духова піч витрачає за трохи більше ніж одну секунду або енергоощадна лампа — за кілька хвилин.

Крім того, один запит потребує близько 0,000085 галонів води, що дорівнює приблизно одній п’ятнадцятій чайної ложки. Ця вода необхідна для охолодження дата-центрів, у яких і працюють мовні моделі.

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У своєму блозі Альтман також поділився баченням майбутнього розвитку ШІ:

у 2025 році з’явилися агенти, здатні до справжньої когнітивної роботи, зокрема написання програмного коду;

у 2025 році з’явилися агенти, здатні до справжньої когнітивної роботи, зокрема написання програмного коду; у 2026-му очікується поява систем, здатних відкривати нові ідеї, а вже у 2027-му — роботів, які зможуть працювати у фізичному світі;

у 2026-му очікується поява систем, здатних відкривати нові ідеї, а вже у 2027-му — роботів, які зможуть працювати у фізичному світі; учені вже відзначають зростання своєї продуктивності у 2–3 рази завдяки ШІ, зокрема у сфері досліджень;

учені вже відзначають зростання своєї продуктивності у 2–3 рази завдяки ШІ, зокрема у сфері досліджень; вартість «інтелекту» в перспективі може зрівнятись із вартістю електроенергії, якщо автоматизація дата-центрів продовжить розвиватися;

вартість «інтелекту» в перспективі може зрівнятись із вартістю електроенергії, якщо автоматизація дата-центрів продовжить розвиватися; одна з амбітних цілей — створення роботів, здатних відтворювати самих себе, включно з видобутком ресурсів, керуванням транспортом і будівництвом нових дата-центрів.

Альтман наголошує: попри шалене зростання можливостей, надзвичайно важливо вирішити питання безпеки ШІ та забезпечити рівний доступ до надінтелекту на глобальному рівні.

«Уся індустрія ШІ — не лише OpenAI — будує мозок для світу», — зазначає Сем Альтман.

Нагадаємо, що OpenAI випустила найпотужнішу версію свого ШІ — o3-pro. o3-pro — це оновлена версія моделі o3, яку OpenAI представила на початку цього року. На відміну від традиційних моделей ШІ, моделі для розв’язування задач працюють покроково, що дозволяє їм більш надійно виконувати завдання в таких сферах, як фізика, математика та програмування.

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Джерело: blog.samaltman.com.