Скільки води споживає ChatGPT-4 — дослідження

Сервери штучного інтелекту ChatGPT-4 використовують значну кількість енергії та води для охолодження в процесі обробки запитів

Кожен запит до ChatGPT потребує певних ресурсів. Сервери чат-бота використовують багато енергії для обробки запитів, а їхнє охолодження за допомогою води в центрах обробки даних впливає на навколишнє середовище.

Так, для написання середнього електронного листа зі 100 слів GPT-4 використовує 519 мілілітрів води для охолодження серверів, що становить трохи більше однієї пляшки. Тобто якщо надсилати такий лист щотижня протягом року, потрібно 27 літрів води.

До такого висновку дійшли журналісти The Washington Post разом із вченими з Каліфорнійського університету за підсумками досліджень.

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Кожен запит до ChatGPT проходить через сервер, що виконує тисячі обчислень, генеруючи значну кількість тепла. Важко уявити, скільки таких запитів з усього світу проходить за добу.

«Часто для охолодження обладнання та підтримки його працездатності використовують системи водопостачання», — йдеться в матеріалі.

Екологи пояснюють, що навіть в ідеальних умовах центри обробки даних часто є одними з найбільших споживачів води в містах, де вони розташовані.

При цьому в деяких випадках замість води використовуються великі кондиціонерні системи, особливо в регіонах з обмеженими водними ресурсами або дешевою електроенергією. Представниця OpenAI Кайла Вуд зазначила, що через велику енергомісткість ШІ компанія постійно працює над підвищенням ефективності.

Нагадаємо, OpenAI оголосила про випуск нової серії ШІ-моделей o1, розроблених спеціально для складних завдань у галузях науки, математики та кодування.

Ці моделі витрачають більше часу на міркування перед відповіддю, «перевіряючи себе», що дозволяє їм краще розв’язувати задачі в порівнянні з попередніми версіями. Моделі створені для вчених і розробників, а не для звичайних користувачів.

Також ми писали, що OpenAI допускає можливість значного підвищення ціни преміумпідписки на ChatGPT. Вартість може зрости з $20 на місяць одразу до $2000.

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За матеріалами The Washington Post