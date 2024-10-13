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Спортивних суддів замінять на ШІ уже в 2025 році

13.10.2024 13:00
Ольга Деркач
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Найстаріший тенісний турнір Вімблдон замінить суддів на електронні суддівські системи на основі штучного інтелекту (ШІ)

Спортивних суддів замінять на ШІ уже в 2025 році

Спортивних суддів замінять на ШІ уже в 2025 році Фото: pixabay.com, pngwing.com

У середу Всеанглійський тенісний клуб оголосив, що з 2025 року на чемпіонаті будуть використовуватися технології, які даватимуть сигнали «аут» і «помилка», усуваючи необхідність у суддях.

Організатори Вімблдону заявили, що рішення замінити суддів на ШІ було прийнято після тривалого тестування на турнірі 2024 року і «ґрунтується на існуючій технології відстеження м’ячів і викликів на лінію, яка існує вже багато років».

«Ми вважаємо цю технологію достатньо надійною, і настав час зробити цей важливий крок у досягненні максимальної точності суддівства, — сказала Саллі Болтон, виконавчий директор Всеанглійського клубу. — Це дасть змогу гравцям отримати більше можливостей. Для гравців це забезпечить такі ж умови, в яких вони грали на багатьох інших заходах туру».

Це рішення робить Відкритий чемпіонат Франції єдиним турніром Великого шолома без електронної системи. Відкритий чемпіонат Австралії та Відкритий чемпіонат США вже відмовилися від суддів, а на корті вони працюють лише судді на вишці.

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Болтон сказала, що Вімблдон несе відповідальність за «баланс між традиціями та інноваціями».

«Лінійні судді відіграють центральну роль у системі суддівства на чемпіонатах протягом багатьох десятиліть, — сказала вона. — І ми визнаємо їхній цінний внесок і дякуємо їм за відданість і службу».

Технологія ШІ вже давно використовується на Вімблдоні та інших тенісних турнірах для того, щоб повідомити, чи подана подача, чи ні.

На Відкритому чемпіонаті США з 2021 року немає суддів на лінії, а є лише судді на вишці, а на всіх кортах використовується електронна система Hawk-Eye Live.

Нагадаємо, що створено ШІ, який дозволяє людям зазирнути у своє потенційне майбутнє. Дослідники з Массачусетського технологічного інституту та інших університетів створили систему, яка дозволяє користувачам вести текстову онлайн-розмову зі згенерованою штучним інтелектом симуляцією свого потенційного майбутнього.

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За матеріалами: APNews.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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