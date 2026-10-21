У ChatGPT з’явилося блокування чатів: як захистити розмови

OpenAI почала запуск функції Locked Chats, яка дозволяє приховувати окремі розмови та відкривати їх за PIN-кодом або за допомогою біометрії

Оновлення почали розгортати 20 жовтня. Функція передбачена для тарифів Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu, але з’являтиметься в облікових записах поступово.

Заблоковані розмови зникають зі звичайної історії, закріплених чатів і результатів пошуку. Вони залишаються в окремому розділі Projects → Locked chats, куди можна повернутися пізніше.

Для доступу потрібен чотиризначний PIN-код облікового запису. На сумісних мобільних пристроях можна використовувати Face ID, Touch ID або інший підтримуваний спосіб розблокування пристрою.

Щоб приховати розмову, потрібно відкрити меню з трьома крапками та вибрати Lock chat. Якщо пункту немає, функція ще не доступна або цей тип чату не підтримується.

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Блокування не створює наскрізного шифрування чи окремого зашифрованого сховища. Воно також не змінює строки зберігання розмов і налаштування використання даних для вдосконалення моделей.

Важливий нюанс: скидання забутого PIN-коду безповоротно видаляє заблоковані чати та контент, захищений лише попереднім кодом. Служба підтримки не зможе їх відновити. Зміна відомого PIN-коду, натомість, зберігає розмови.

Про початок роботи над цієї функцією ми повідомляли раніше.

Редакція PSM звертає увагу, що для користувачів в Україні функція може бути корисною під час демонстрації екрана чи передачі телефона іншій людині. Водночас блокування захищає від випадкового перегляду, тому його не слід сприймати як гарантію повної конфіденційності даних.

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Джерела: TechCrunch, OpenAI.