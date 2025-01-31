Гігантська корональна діра на Сонці викличе геомагнітну бурю на Землі

Через велику діру на Сонці, яку науковці назвали «Динозавром», у бік Землі рухається сонячний вітер — 31 січня та 1 лютого на нас чекають геомагнітні бурі класу G1. На метеозалежних чекають головні болі, сонливість і дратівливість

Як йдеться у матеріалі видання Space.com, розмір корональної діри сягає 500 тис. миль (804,7 тис. км). Вона спрямовує високошвидкісний сонячний вітер до Землі, що потенційно може спричинити яскраві полярні сяйва та незначну геомагнітну активність 31 січня та 1 лютого, яка матиме негативний вплив на метеозалежних людей.

Нагадаємо, що корональні діри — це області, де магнітне поле Сонця відкривається, дозволяючи сонячному вітру вільно витікати у космос, повідомляє SpaceWeather.com. На ультрафіолетових зображеннях ці області виглядають темнішими, оскільки у них немає гарячих газів, що світяться, зазвичай обмежених магнітними полями, натомість плазма виривається назовні.

«Сонячний вітер, що виривається з цієї корональної діри, діаметр якої в 62 рази перевищує діаметр Землі, рухається зі швидкістю понад 310 миль на секунду (500 кілометрів на секунду). Очікується, що цей потік, досягнувши землі, може спричинити малі геомагнітні бурі (G1). Хоча вони не є сильними, можуть посилити авроральне сяйво, створюючи яскраві північні та південні полярні сяйва у високих широтах», — йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що полярні сяйва виникають, коли сонячний вітер взаємодіє з магнітним полем Землі. Заряджені частинки від Сонця стикаються з газами у верхніх шарах атмосфери, такими як кисень і азот, передаючи їм енергію. Ця енергія вивільняється у вигляді світла, створюючи барвисті дисплеї, які ми бачимо у нічному небі. Чим сильніший сонячний вітер, тим динамічнішими і масштабнішими можуть бути полярні сяйва.

Хоча умови G1 можливі 31 січня і 1 лютого, пам’ятайте, що космічна погода непередбачувана і важко прогнозована, як і земна. Попри те, що попередження про геомагнітні бурі такого рівня не є рідкістю, іноді вони можуть виявитися недооціненими, або марними.

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