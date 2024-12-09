На земній орбіті зʼявиться сонячна електростанція

Британський стартап Space Solar підписав угоду з компанією Reykjavik Energy про запуск космічної сонячної електростанції. Демонстраційну установку потужністю 30 МВт планують запустити в експлуатацію до 2030 року

Сонячна енергетика обіцяє чисту енергію, але має суттєві недоліки, зокрема залежність від погоди і циклу дня й ночі.

Ще з 1970-х років пропонували вирішити ці проблеми, перенісши колектори на геосинхронну орбіту. На висоті 35 786 км станція отримувала б постійне сонячне світло, не блоковане атмосферою чи хмарами.

Використовуючи великі масиви сонячних панелей, світло перетворювали б на електрику, а потім — на мікрохвилі, які спрямовувалися б на приймачі на Землі, де знову ставали електроенергією. Теоретично три такі станції могли б забезпечити всю планету енергією.

Теоретично ідея виглядає привабливо, але на практиці є значні виклики. Орбітальні колектори займали б величезну площу, а приймальна антена на Землі була б розміром із Мангеттен.

Навіть при мінімальних витратах, будівництво та запуск такої станції обійшлися б астрономічно дорого, вимагаючи створення космічної виробничої інфраструктури. Станція мала б працювати автономно до 30 років, але потребувала б регулярного обслуговування.

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Додатково, використання сонячних панелей передбачає багатоетапні перетворення енергії, що знижує ефективність. За оцінками NASA, така енергетика коштувала б у 12-80 разів дорожче, ніж наземна відновлювана.

Такі виклики не завадили Каліфорнійському технологічному інституту експериментувати з передачею енергії з орбіти, і Space Solar, схоже, достатньо впевнена в собі, щоб спробувати побудувати демонстраційну установку в рамках комерційного підприємства з ісландською приватною кліматичною ініціативою Transition Labs. Компанія стверджує, що до 2036 року зможе збільшити потужність своєї демонстраційної установки до гігават, і зараз вона шукає додаткові місця для розміщення приймачів в Ісландії, Канаді та на півночі Японії.

«Космічна сонячна енергетика пропонує безпрецедентні переваги завдяки конкурентній вартості енергії та доступності в режимі 24/7, — говорить Мартін Солтау, співзасновник Space Solar. — Визнання компанією Reykjavik Energy потенціалу космічної сонячної енергетики як рушія енергетичного переходу є захоплюючим, і ми раді працювати разом у партнерстві заради сталого майбутнього».

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За матеріалами: New Atlas.