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Рада та НБУ розробили законопроєкт про факторинг: які зміни плануються

10.12.2024 17:00
Дарія Шуть
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Новий проєкт закону покликаний перезапустити ринок факторингу в Україні та удосконалити надання факторингових послуг

Рада та НБУ розробили законопроєкт про факторинг: які зміни плануються

Фото: freepik.com

Верховна Рада разом з фахівцями Національного банку України (НБУ) розробили законопроєкт про факторинг. Про це повідомив голова податкового комітету ВР, народний депутат Данило Гетманцев в Telegram.

В першу чергу положення документа спрямовані на імплементацію в законодавство України положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг. Це наблизить український факторинг до кращих міжнародних відповідників.

Планується запровадити державну реєстрацію відступлення права вимоги. Такий крок дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку факторингу.

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Водночас законопроєкт визначає предмет та зміст договору факторингу, а також пріоритет відступлення права грошової вимоги. І покликаний розмежувати регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.

«Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти у кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу», — пояснив Гетманцев.

Крім того, новий проєкт внесе зміни до закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії» стосовно особливостей набуття права вимоги за договором про надання фінансової послуги та можливості фінансової компанії суміщувати надання послуг факторингу з іншими видами фінансових послуг.

До того ж, пропонується запровадити заборону відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит фінансовій компанії, яка має право надавати послуги з факторингу.

Коли саме планується розглянути документ в залі парламенту, Гетманцев не уточнив.

Нагадаємо, 30 жовтня 2024 року офіційно стартував пілотний проєкт факторингового сервісу, розроблений АТ «Прозорро.Продажі» за підтримки Міністерства економіки України.  Цифровий сервіс покликаний вирішити проблему касових розривів і надавати малим та середнім підприємствам альтернативне джерело фінансування для їхньої операційної діяльності.

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Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органиНБУ
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