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Всім водіям в Україні доведеться замінити права — законопроєкт

05.09.2024 19:00
Дарія Шуть
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Для українських водіїв готують низку нововведень, які так чи інакше торкнуться всіх, хто має право керувати транспортними засобами

Всім водіям в Україні доведеться замінити права — законопроєкт

Фото: unsplash.com

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8082, який передбачає важливі зміни для водіїв. Він був внесений до парламенту ще у 2022 році. Останній раз його включили до порядку денного у вересні 2024-го.

Так, проєкт закону вводить нові категорії водійських посвідчень в Україні, зокрема:

  • АМ – для мопедів, що розвивають швидкість до 45 км/год.
  • А, А1 і А2 – для різних типів мотоциклів.
  • В1 – для квадроциклів.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, ці зміни повинні поліпшити правління різними типами транспортних засобів та підвищити безпеку на дорогах.

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Водночас власникам прав категорії В тепер потрібно буде оновлювати їх кожні 10 років, замість попередніх 30 років. Це пов’язано з необхідністю адаптації посвідчень до нових стандартів та технологій, а також для покращення безпекової ситуації на дорогах.

В разі ухвалення законопроєкту всі старі водійські посвідчення потрібно буде замінити до 2033 року. Це дозволить поступово інтегрувати нові категорії та вимоги без великого навантаження на систему.

Наразі проєкт закону все ще розглядається в парламенті. Поки що невідомо, коли його винесуть на голосування та ухвалять в обох читаннях. Запропоновані в ньому зміни є частиною євроінтеграційної стратегії в межах угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, в Україні запустили електронний Кабінет водія для юридичних осіб. Цей інноваційний онлайн-інструмент дозволить підприємцям оптимізувати свій робочий процес та зекономити час. Водночас у сервісних центрів МВС знизиться навантаження.

У МВС особливо наголосили на функції призначення належного користувача — фізична особа, яка фактично користується транспортним засобом, що їй не належить.

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Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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