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Замість військового збору підвищать інший податок: що планує Рада

29.07.2024 20:00
Ольга Деркач
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість збільшення ставки ПДВ як альтернативу підвищенню військового збору

Замість військового збору підвищать інший податок: що планує Рада

Замість військового збору підвищать інший податок: що планує Рада Фото: rada.gov.ua

Про це він заявив в інтерв’ю агентству «Українські Новини».

«Я просто хочу сказати, що є два виходи з цієї ситуації (дефіциту в бюджеті). Або потрошку підвищувати різні види оподаткування з вузькою оподаткованою базою, або трішки підвищити один вид оподаткування з високою податковою базою. Я дуже сподіваюся, що в комітеті пройде дискусія. Якщо законопроєкт є справедливим і поширюється на всіх, це викликає менше критики в суспільстві, ніж точкові зміни для якихось конкретних осіб, тому що в законопроєктній діяльності мінуси плюсуються. І тому нам треба теж зрозуміти не тільки, чи ми отримаємо цю необхідну суму, але і скільки голосів за це ми отримаємо в парламенті», — розповів голова парламенту.

За словами Стефанчука, багато що в виборі моделі підвищення податків буде залежати від перебігу дискусії у профільному податковому комітеті.

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Стефанчук пояснив, що уряд запропонував філософію, за якою в багатьох місцях будуть брати по трішки, щоб продемонструвати необхідність надходження в бюджет конкретної суми, яка відповідає дефіциту бюджету на цей рік і має бути перенаправлена на наступний рік під час військових дій. Інша модель полягає в підвищенні одного податку з найширшою базою обслуговування, а саме податку на додану вартість, на певний відсоток.

Стефанчук підкреслив, що зі збільшенням потреб війни та кількості мобілізованих, яких потрібно забезпечити фінансово, включаючи обладнання та необхідне озброєння, «важливо усвідомлювати, що це вимагатиме бюджетних коштів».

«Рада ж абсолютно реалістична. І ми усвідомлюємо, що ми можемо або збільшувати надходження в бюджет шляхом підняття оподаткування, або через емісію. Емісія — це не вихід. Тому ми не можемо допустити цього. Ми мусимо звертатися до народу України різними способами, з тим, щоб ЗСУ мали фінансову підтримку», — сказав він.

Нагадаємо, що уряд прийняв законопроєкт про підвищення податків на загальну суму 140 млрд грн. Уряд пропонує ряд нововведень та підвищень ставок податків та військового збору. Найбільше новацій стосуються саме військового збору.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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