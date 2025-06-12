20 найбільш високооплачуваних професій у Європі

У цьому матеріалі ми представимо вам 20 найбільш високооплачуваних вакансій у Європі. Якщо ви тільки починаєте, візьміть це до уваги, а якщо ви вже маєте досвід, подивіться, чи є серед них ваша спеціалізація
Технічні спеціальності
- Старший програмний архітектор: розробляє програмні рішення для організацій. Середня зарплата: €81 500 на рік.
- Software Engineering Manager: керує командами для розробки програмних продуктів. Середня зарплата: €96 000.
- Розробник мобільних застосунків: створює програми для смартфонів і планшетів. Середня зарплата: €58 500.
- Full-Stack Developer (розробник повного стеку): працює як з фронтендом, так і з бекендом вебзастосунків. Середня зарплата: €60 000.
- Frontend Developer (розробник фронтенду): створює інтерфейси для користувачів. Середня зарплата: €55 000.
- Інженер DevOps: автоматизує процеси та розгортає застосунки. Середня зарплата: €65 800.
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Дані та штучний інтелект
- Data Scientist: робота передбачає роботу з великими масивами даних, застосування статистичних методів та використання алгоритмів машинного навчання для виявлення закономірностей, тенденцій та взаємозв’язків. Середня зарплата: €70 172.
- Machine Learning Engineer: відповідає за розробку інтелектуальних систем, які використовують дані та алгоритми для вирішення складних проблем у різних галузях. Середня зарплата: €65 000.
- Big Data Engineer: робота пов’язана з технічними складнощами розподілених систем та обробки даних. Середня зарплата: €70,000.
- Інженер з ШІ: розробка та впровадження рішень на основі штучного інтелекту для вирішення складних проблем. Середня зарплата: €70,000.
- Адміністратор баз даних: основна відповідальність зосереджена на технічних аспектах обслуговування та захисту баз даних, забезпеченні їхньої продуктивності та безперебійної роботи. Середня зарплата: €59 000.
Хмарні технології та інфраструктура
- Хмарний архітектор: проєктує та реалізує хмарні рішення для організацій. Середня зарплата: €78 822.
- Інженер з безпеки інформаційних систем (ISSE): захист цифрових активів та систем від онлайн загроз; побудова стабільної архітектури безпеки, виявлення та реагування на діяльність кіберзлочинців, забезпечення дотримання нормативних вимог. Посада зазвичай у списку «дефіцитних». Середня зарплата: €60 259.
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Новітні технології
- Архітектор рішень для Інтернету речей: проєктування та впровадження рішень для IoT — підключених пристроїв. Середня зарплата: €80 000.
- Blockchain Engineer: робота над розробкою та впровадженням рішень блокчейну для різних галузей та застосувань. Середня зарплата: €79 000.
Посади, не пов’язані з технологіями
Бізнес та менеджмент
- Менеджер продукту: розробка та розвиток цифрових продуктів. Середня зарплата: €65 000.
- Консультант з управління: допомагає організаціям покращувати їхню ефективність. Середня зарплата: €62 779.
- Інвестиційний банкір: виступають у ролі фінансових посередників. Вони повинні працювати в умовах високого тиску, що зумовлений укладанням угод і короткостроковою торгівлею. Такі міста, як Лондон, Женева, Франкфурт, Цюрих і Люксембург, вважаються фінансовими столицями. Середня зарплата: €79 000.
Продажі та маркетинг
- Менеджер міжнародних продажів: займається розширенням ринків збуту. Середня зарплата: €59 726.
Машинобудування
- Аерокосмічний інженер / Інженер-авіаконструктор: обов’язки включають різні аспекти інженерії, зокрема аеродинаміку, матеріалознавство, силові установки та конструкційне проєктування. Середня зарплата: €62 500.
Ці професії пропонують високі зарплати та значні можливості для кар’єрного росту в Європі для кваліфікованих фахівців. Незважаючи на складність процедур отримання візи, дефіцит кадрів у високотехнологічних галузях прискорює цей процес, забезпечуючи хороші перспективи для людей, які мають потрібні навички та досвід.
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За матеріалами relocate.me.