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20 найбільш високооплачуваних професій у Європі

12.06.2025 17:00
Микола Деркач
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У цьому матеріалі ми представимо вам 20 найбільш високооплачуваних вакансій у Європі. Якщо ви тільки починаєте, візьміть це до уваги, а якщо ви вже маєте досвід, подивіться, чи є серед них ваша спеціалізація

20 найбільш високооплачуваних професій у Європі

20 найбільш високооплачуваних професій у Європі Фото: freepik.com

Технічні спеціальності

  1. Старший програмний архітектор: розробляє програмні рішення для організацій. Середня зарплата: €81 500 на рік.
  2. Software Engineering Manager: керує командами для розробки програмних продуктів. Середня зарплата: €96 000.
  3. Розробник мобільних застосунків: створює програми для смартфонів і планшетів. Середня зарплата: €58 500.
  4. Full-Stack Developer (розробник повного стеку): працює як з фронтендом, так і з бекендом вебзастосунків. Середня зарплата: €60 000.
  5. Frontend Developer (розробник фронтенду): створює інтерфейси для користувачів. Середня зарплата: €55 000.
  6. Інженер DevOps: автоматизує процеси та розгортає застосунки. Середня зарплата: €65 800.

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Дані та штучний інтелект

  1. Data Scientist: робота передбачає роботу з великими масивами даних, застосування статистичних методів та використання алгоритмів машинного навчання для виявлення закономірностей, тенденцій та взаємозв’язків. Середня зарплата: €70 172.
  2. Machine Learning Engineer: відповідає за розробку інтелектуальних систем, які використовують дані та алгоритми для вирішення складних проблем у різних галузях. Середня зарплата: €65 000.
  3. Big Data Engineer: робота пов’язана з технічними складнощами розподілених систем та обробки даних. Середня зарплата: €70,000.
  4. Інженер з ШІ: розробка та впровадження рішень на основі штучного інтелекту для вирішення складних проблем. Середня зарплата: €70,000.
  5. Адміністратор баз даних: основна відповідальність зосереджена на технічних аспектах обслуговування та захисту баз даних, забезпеченні їхньої продуктивності та безперебійної роботи. Середня зарплата: €59 000.

Хмарні технології та інфраструктура

  1. Хмарний архітектор: проєктує та реалізує хмарні рішення для організацій. Середня зарплата: €78 822.
  2. Інженер з безпеки інформаційних систем (ISSE): захист цифрових активів та систем від онлайн загроз; побудова стабільної архітектури безпеки, виявлення та реагування на діяльність кіберзлочинців, забезпечення дотримання нормативних вимог. Посада зазвичай у списку «дефіцитних». Середня зарплата: €60 259.

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Новітні технології

  1. Архітектор рішень для Інтернету речей: проєктування та впровадження рішень для IoT — підключених пристроїв. Середня зарплата: €80 000.
  2. Blockchain Engineer: робота над розробкою та впровадженням рішень блокчейну для різних галузей та застосувань. Середня зарплата: €79 000.

Посади, не пов’язані з технологіями

Бізнес та менеджмент

  1. Менеджер продукту: розробка та розвиток цифрових продуктів. Середня зарплата: €65 000.
  2. Консультант з управління: допомагає організаціям покращувати їхню ефективність. Середня зарплата: €62 779.
  3. Інвестиційний банкір: виступають у ролі фінансових посередників. Вони повинні працювати в умовах високого тиску, що зумовлений укладанням угод і короткостроковою торгівлею. Такі міста, як Лондон, Женева, Франкфурт, Цюрих і Люксембург, вважаються фінансовими столицями. Середня зарплата: €79 000.

Продажі та маркетинг

  1. Менеджер міжнародних продажів: займається розширенням ринків збуту. Середня зарплата: €59 726.

Машинобудування

  1. Аерокосмічний інженер / Інженер-авіаконструктор: обов’язки включають різні аспекти інженерії, зокрема аеродинаміку, матеріалознавство, силові установки та конструкційне проєктування. Середня зарплата: €62 500.

Ці професії пропонують високі зарплати та значні можливості для кар’єрного росту в Європі для кваліфікованих фахівців. Незважаючи на складність процедур отримання візи, дефіцит кадрів у високотехнологічних галузях прискорює цей процес, забезпечуючи хороші перспективи для людей, які мають потрібні навички та досвід.

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Рубрики: ГрошіЄвропаСвітНовини
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