Чи можуть ВПО, які повернулися з-за кордону, отримати фінансову допомогу

Українці, які тимчасово перебували за кордоном, а нині повернулися й знову стали на облік як внутрішньо переміщені особи (ВПО), можуть претендувати на грошову допомогу від держави

Порядок надання такої допомоги передбачає дві окремі процедури — залежно від того, чи звертається людина вперше, чи вже отримувала виплати раніше.

Якщо звернення — вперше

Для отримання допомоги у перший раз потрібно одночасно виконати низку умов:

отримати довідку ВПО. Це ключова вимога — без офіційного статусу ВПО подати заяву неможливо. Зробити це можна через застосунок Дія або безпосередньо в органі соціального захисту;

отримати довідку ВПО. Це ключова вимога — без офіційного статусу ВПО подати заяву неможливо. Зробити це можна через застосунок Дія або безпосередньо в органі соціального захисту; подати заяву не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну. Важливо: йдеться саме про робочі дні — вихідні та свята не враховуються;

подати заяву не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну. Важливо: йдеться саме про робочі дні — вихідні та свята не враховуються; звернення має бути першим. Якщо особі раніше вже призначали допомогу на проживання ВПО, вона не вважається такою, що звертається вперше;

звернення має бути першим. Якщо особі раніше вже призначали допомогу на проживання ВПО, вона не вважається такою, що звертається вперше; відповідати майновим критеріям. Не можна мати банківських депозитів понад 100 тис. грн, дорогих покупок або обміну валюти на цю суму, а також житла на контрольованих територіях, яке придатне для проживання.

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Якщо допомога вже призначалася, але була припинена

У разі, якщо особа вже отримувала допомогу, але виплати зупинилися (зокрема через виїзд за кордон), можливо поновити її на новий шестимісячний період. Для цього необхідно:

бути отримувачем допомоги після 1 серпня 2023 року згідно з постановою КМУ №709;

перебувати на обліку як ВПО з територій, де велися чи тривають бойові дії або які тимчасово окуповані;

мати знищене чи пошкоджене житло, бути знову зареєстрованим як ВПО після зняття з обліку, або раніше відмовитися від допомоги;

належати до однієї з вразливих категорій — наприклад, бути пенсіонером, особою з інвалідністю, вагітною жінкою, дитиною без супроводу, членом малозабезпеченої родини з дітьми тощо.

Незалежно від обраного механізму призначення, залишається обов’язковим дотримання майнових критеріїв. Якщо у заявника є значні кошти, нерухомість або витрати, що свідчать про достатній рівень добробуту, допомогу можуть не надати.

Таким чином, повернення з-за кордону не є перешкодою для поновлення чи призначення допомоги на проживання ВПО. Головне — своєчасно подати документи та відповідати встановленим умовам.

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Джерело: Юридичний порадник для ВПО.