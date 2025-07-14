Кабмін затвердив нові виплати для батьків: подробиці

Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, який передбачає комплексну підтримку сімей до і після народження дитини

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Сьогодні затверджуємо проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини», — написав Шмигаль

Серед нововведень — програма «єЯсла», що має запропонувати батькам більше варіантів для поєднання роботи й виховання.

Після досягнення дитиною одного року батьки отримають можливість обирати: повернутися до роботи або залишитися вдома до триріччя малюка. У першому випадку держава щомісячно виплачуватиме 8 тисяч гривень як компенсацію за догляд за дитиною. У другому — за матір’ю або батьком зберігатиметься сплата єдиного соціального внеску до досягнення дитиною трьох років.

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Окрім цього, документ передбачає:

підвищення одноразової виплати після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн;

підвищення одноразової виплати після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн; щомісячну допомогу жінкам без трудового стажу, які народили дитину — замість менш ніж 1000 грн на місяць вони отримуватимуть 7 тис. грн;

щомісячну допомогу жінкам без трудового стажу, які народили дитину — замість менш ніж 1000 грн на місяць вони отримуватимуть 7 тис. грн; щомісячну виплату одному з батьків або опікуну для догляду за дитиною до 1 року (конкретну суму визначить уряд окремо);

щомісячну виплату одному з батьків або опікуну для догляду за дитиною до 1 року (конкретну суму визначить уряд окремо); збереження «Пакунку малюка» — у вигляді натуральної допомоги або грошової компенсації понад 7,5 тис. грн;

збереження «Пакунку малюка» — у вигляді натуральної допомоги або грошової компенсації понад 7,5 тис. грн; виплату 5 тис. грн першокласникам у межах програми «Пакунок школяра», ухваленої раніше.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, новий законопроєкт має створити більш гнучку систему підтримки родин, з урахуванням змін на ринку праці та потреб сучасних батьків.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні запроваджено пілотний проєкт, покликаний замінити низку соціальних виплат однією — базовою допомогою. Ідея полягає в тому, щоб спростити систему підтримки: замість кількох окремих виплат малозабезпечені українці отримуватимуть єдину суму, розраховану відповідно до доходу.

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