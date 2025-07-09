В Україні введуть базову допомогу: хто отримуватиме виплати

З 1 липня в Україні запроваджено пілотний проєкт, покликаний замінити низку соціальних виплат однією — базовою допомогою. Ідея полягає в тому, щоб спростити систему підтримки: замість кількох окремих виплат малозабезпечені українці отримуватимуть єдину суму, розраховану відповідно до доходу

Хто вже може долучитися

На першому етапі учасниками програми стали ті, хто й досі отримує такі види допомоги:

малозабезпеченим сім’ям;

одиноким матерям на дітей;

на дітей у багатодітних родинах;

на дітей, батьки яких не сплачують аліменти, невідомо де перебувають або не можуть забезпечувати дитину.

З жовтня участь зможуть узяти й інші родини, які відповідатимуть критеріям.

Хто має право на участь

Претендувати на допомогу можуть: громадяни України; іноземці та особи без громадянства, які постійно мешкають в Україні; біженці та ті, хто потребує додаткового захисту.

Водночас участь недоступна для людей, які:

перебувають за кордоном;

мешкають на тимчасово окупованих територіях, щодо яких не визначено дату деокупації.

Як працює допомога

Підтримка призначається одній родині, яка визначає уповноваженого представника. Виплати нараховуються на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження.

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До складу родини включають:

подружжя або партнери, які мають спільних дітей;

діти до 18 років і студенти до 23 років;

повнолітні діти з інвалідністю (I–II групи);

непрацездатні батьки, які проживають разом;

особи, що здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або віком від 80 років.

Не враховуються в складі родини:

люди, які перебувають на повному державному утриманні;

зниклі безвісти, у полоні, за кордоном;

ті, кого визнано відсутніми або зниклими за особливих обставин.

Коли допомога не призначається

Уряд може відмовити у виплатах, якщо:

працездатні особи (18–60 років) понад три місяці не працювали, не навчались і не шукали роботу (є винятки — догляд за дітьми, поважний вік без стажу тощо);

родина протягом року витратила понад 100 000 грн на нерухомість, валюту чи великі перекази;

на рахунках або в облігаціях родини — понад 100 000 грн;

родина володіє ще однією квартирою чи будинком (крім випадків із зруйнованим чи сирітським житлом);

у власності є більше одного авто молодше 15 років (за винятком окремих категорій).

Допомогу можуть отримати й ті, хто не сплачував ЄСВ — наприклад, внутрішньо переміщені особи, українці, які щойно повернулися з-за кордону, або родини з кількома безробітними членами, якщо вони зареєстровані у центрі зайнятості.

Розмір допомоги визначається як різниця між базовим рівнем (4 500 грн на особу) та доходами родини. Уповноважений представник родини отримує 100% суми, інші повнолітні — 70%. Діти та особи з інвалідністю також отримують по 100%.

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Джерело: 24 Канал.