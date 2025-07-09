В Україні введуть базову допомогу: хто отримуватиме виплати

З 1 липня в Україні запроваджено пілотний проєкт, покликаний замінити низку соціальних виплат однією — базовою допомогою. Ідея полягає в тому, щоб спростити систему підтримки: замість кількох окремих виплат малозабезпечені українці отримуватимуть єдину суму, розраховану відповідно до доходу
Хто вже може долучитися
На першому етапі учасниками програми стали ті, хто й досі отримує такі види допомоги:
- малозабезпеченим сім’ям;
- одиноким матерям на дітей;
- на дітей у багатодітних родинах;
- на дітей, батьки яких не сплачують аліменти, невідомо де перебувають або не можуть забезпечувати дитину.
З жовтня участь зможуть узяти й інші родини, які відповідатимуть критеріям.
Хто має право на участь
Претендувати на допомогу можуть: громадяни України; іноземці та особи без громадянства, які постійно мешкають в Україні; біженці та ті, хто потребує додаткового захисту.
Водночас участь недоступна для людей, які:
- перебувають за кордоном;
- мешкають на тимчасово окупованих територіях, щодо яких не визначено дату деокупації.
Як працює допомога
Підтримка призначається одній родині, яка визначає уповноваженого представника. Виплати нараховуються на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження.
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До складу родини включають:
- подружжя або партнери, які мають спільних дітей;
- діти до 18 років і студенти до 23 років;
- повнолітні діти з інвалідністю (I–II групи);
- непрацездатні батьки, які проживають разом;
- особи, що здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або віком від 80 років.
Не враховуються в складі родини:
- люди, які перебувають на повному державному утриманні;
- зниклі безвісти, у полоні, за кордоном;
- ті, кого визнано відсутніми або зниклими за особливих обставин.
Коли допомога не призначається
Уряд може відмовити у виплатах, якщо:
- працездатні особи (18–60 років) понад три місяці не працювали, не навчались і не шукали роботу (є винятки — догляд за дітьми, поважний вік без стажу тощо);
- родина протягом року витратила понад 100 000 грн на нерухомість, валюту чи великі перекази;
- на рахунках або в облігаціях родини — понад 100 000 грн;
- родина володіє ще однією квартирою чи будинком (крім випадків із зруйнованим чи сирітським житлом);
- у власності є більше одного авто молодше 15 років (за винятком окремих категорій).
Допомогу можуть отримати й ті, хто не сплачував ЄСВ — наприклад, внутрішньо переміщені особи, українці, які щойно повернулися з-за кордону, або родини з кількома безробітними членами, якщо вони зареєстровані у центрі зайнятості.
Розмір допомоги визначається як різниця між базовим рівнем (4 500 грн на особу) та доходами родини. Уповноважений представник родини отримує 100% суми, інші повнолітні — 70%. Діти та особи з інвалідністю також отримують по 100%.
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Джерело: 24 Канал.