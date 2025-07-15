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Скільки грошей держава спрямовує на соціальні виплати — інфографіка

15.07.2025 15:40
Микола Деркач

У І півріччі 2025 року на соцвиплати держава спрямувала 191,5 млрд гривень. Найбільше коштів спрямовано на виплати пенсій та соціальний захист громадян

Скільки грошей держава спрямовує на соціальні виплати — інфографіка

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І півріччі», — йдеться у повідомленні.

Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики було використано 191,5 млрд гривень.

Зокрема:

  • 113,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 32,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;
  • 7,1 млрд грн – на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;
  • 24,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
  • 11,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;
  • 2,2 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Скільки грошей держава спрямовує на соціальні виплати — інфографіка

Фото: mof.gov.ua

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Раніше ми також писали, що у червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. При цьому, спостерігалося зростання споживчих цін на 0,8% (до травня 2025 року), — є типовою інфляцією для цього місяця (середній показник за останні 10 років – 0,8%, за останні 20 років – 0,7%).

Найбільшими темпами подорожчали транспортні послуги: ж/д квитки (+5,3%), паливо і мастила (+2,3%). Подорожчали амбулаторні послуги, послуги ресторанів і готелів (по +1,2%). Водночас, сезонно подешевшав одяг і взуття (-2,2%). Залишались незмінними основні ЖК-тарифи (е/е, газ, тепло, водопостачання).

Споживчі ціни за 6 місяців з початку року зросли на 6,5% (до грудня 2024 року).

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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Скільки грошей держава спрямовує на соціальні виплати — інфографіка

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