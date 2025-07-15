Скільки грошей держава спрямовує на соціальні виплати — інфографіка

У І півріччі 2025 року на соцвиплати держава спрямувала 191,5 млрд гривень. Найбільше коштів спрямовано на виплати пенсій та соціальний захист громадян

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І півріччі», — йдеться у повідомленні.

Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики було використано 191,5 млрд гривень.

Зокрема:

113,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

32,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;

7,1 млрд грн – на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;

24,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

11,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;

2,2 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

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Раніше ми також писали, що у червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. При цьому, спостерігалося зростання споживчих цін на 0,8% (до травня 2025 року), — є типовою інфляцією для цього місяця (середній показник за останні 10 років – 0,8%, за останні 20 років – 0,7%).

Найбільшими темпами подорожчали транспортні послуги: ж/д квитки (+5,3%), паливо і мастила (+2,3%). Подорожчали амбулаторні послуги, послуги ресторанів і готелів (по +1,2%). Водночас, сезонно подешевшав одяг і взуття (-2,2%). Залишались незмінними основні ЖК-тарифи (е/е, газ, тепло, водопостачання).

Споживчі ціни за 6 місяців з початку року зросли на 6,5% (до грудня 2024 року).

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