Ціни на бензин можуть суттєво зрости: скільки буде коштувати

Після авіаударів США по іранських об’єктах зросли побоювання щодо можливого блокування Ормузької протоки — ключового маршруту транспортування нафти з Близького Сходу. Це вже спричинило зростання ціни на нафту марки Brent до $78,5 за барель — максимуму з початку року

Як зазначається у матеріалі Факти ICTV, інвестбанкіри з Goldman Sachs, посилаючись на власну аналітику, попереджають: у разі часткового перекриття Ормузької протоки Brent може подорожчати до $110, а до кінця року стабілізуватись на рівні $95. Це вплине на ціни у всьому світі — зокрема і в Україні.

На фоні цього президент США Дональд Трамп закликав усіх не допускати зростання цін на нафту, і що він слідкує за цим.

Чи ризикне Іран блокувати протоку

Політолог Ігор Рейтирович вважає, що наразі про радикальні дії Ірану не йдеться. За його словами, перекриття протоки малоймовірне з кількох причин:

країни регіону не зацікавлені в ескалації;

Іран сам транспортує нафту цим шляхом;

протока критично важлива для Китаю, який отримує через неї більшість імпортованої нафти.

«У такому разі, найімовірніше, Сполучені Штати та інші країни діятимуть жорстко та не дозволять реалізувати такий сценарій. До того ж США вже оперативно попередили про наслідки. Рубіо заявив, що якщо Іран це зробить, то наслідки будуть дуже серйозними, і реакція буде миттєвою та жорсткою. Ця відповідь, очевидно, не сподобається Ірану. Ймовірно, у такому випадку американський флот просто візьме протоку під контроль і забезпечить вільне проходження всіх танкерів з нафтою», — додав експерт.

Попри те, що іранський парламент підтримав ідею блокади, остаточне рішення мають ухвалити Вища рада нацбезпеки та верховний лідер Ірану.

Прогнози: два сценарії

За оцінкою Goldman Sachs, можливі два варіанти:

якщо експорт іранської нафти зупиниться на пів року — Brent зросте до $90, а у 2026 році впаде до $60;

якщо ж обмеження будуть довготривалими — ціна стабілізується у межах $70-80 за барель.

Читайте також: Як ринки відреагували на удар США по Ірану та що це значить для України — Гетманцев

Як це позначиться на Україні

Зростання цін на енергоносії вже б’є по Україні. У Goldman прогнозують, що ціна на європейському хабі TTF може зрости до 74 євро за мегават-годину (приблизно $900 за 1 тис. кубометрів). Це критично для України, яка планує імпортувати щонайменше 4,6 млрд кубів газу цього року.

Пальне також подорожчає. Якщо нафта Brent перевищить $100, ціна бензину в Україні може зрости ще на 10-20%.

«Якщо умовно взяти 100 доларів за барель марки Brent, то орієнтовна вартість пального на українських заправках буде приблизно такою: сьогодні ми маємо близько 60 гривень за літр за ціни $77 за барель. Якщо додати ще 10-20% до ціни, це дасть орієнтовно плюс 10-12 гривень. Тобто отримаємо близько 72 гривень за літр. Але це дуже малоймовірно», — каже Пендзин.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів

Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям