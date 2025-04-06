Деякі пенсіонери отримають надбавки у квітні

Для українських пенсіонерів, які продовжують працювати, з’явилася хороша новина: у квітні 2025 року Пенсійний фонд може врахувати заробітну плату при перерахунку пенсії. Це дає можливість підвищити розмір щомісячних виплат
Щоб отримати підвищення, потрібно виконати дві ключові умови:
- Набуто щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії.
- Заробітна плата є вищою, ніж та, яка враховувалась під час попереднього нарахування пенсії.
Якщо обидві умови виконано, Пенсійний фонд врахує не лише новий страховий стаж, а й актуальний рівень заробітку. Це може суттєво вплинути на розмір пенсії у позитивний бік.
Заробіток беруть до уваги, якщо він обчислений або за всі періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року, або за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року — якщо людина подала відповідну довідку.
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Втім, якщо заробітна плата за цей період нижча, ніж та, з якої обчислювалася попередня пенсія, то до уваги беруть лише новий страховий стаж. Рівень заробітку в такому випадку не впливає на розрахунок.
Важливо: при перерахунку не змінюється показник середньої заробітної плати, що був застосований під час первинного нарахування пенсії.
Таким чином, працюючі пенсіонери, які мають достатній стаж і отримують гідну зарплату, вже з квітня можуть розраховувати на підвищення своїх виплат.
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За матеріалами 24tv.ua.