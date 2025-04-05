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Як і скільки платять українцям при виході на пенсію

05.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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Розмір пенсії в Україні визначається індивідуально, залежно від таких факторів, як тривалість страхового стажу та розмір заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески

Як і скільки платять українцям при виході на пенсію

Як і скільки платять українцям при виході на пенсію Фото: motionarray.com, freepik.com

Водночас більшість українців після виходу на пенсію можуть розраховувати лише на трохи більше чверті від того, що заробляли під час активної трудової діяльності.

Скільки становить пенсія в Україні

Хоча у країнах Європейського Союзу рекомендований рівень пенсійного забезпечення складає 40% від середньої заробітної плати, в Україні цей показник значно нижчий. За інформацією Міністерства соціальної політики, наразі він становить лише 28%.

Причини цього — глибші, ніж просто низькі внески. Сьогодні на одного пенсіонера припадає лише один платник податків, а загальна сума внесків до Пенсійного фонду становить лише 19% від заробітку працівників. У результаті фінансове навантаження на систему залишається надзвичайно високим.

За підсумками 2024 року середня заробітна плата, з якої розраховувалися пенсійні виплати, склала 17 487 гривень.

Водночас середній розмір пенсії досяг 5 789 гривень, що дорівнює приблизно 33% цієї суми. Цей показник охоплює як пенсії за солідарною системою, так і вищі виплати для держслужбовців та військових, які фінансуються з бюджету.

Умови виходу на пенсію

З 2025 року, аби вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. У разі його відсутності, чекати до 63 років не доведеться — пенсію призначають одразу після досягнення необхідної кількості років стажу.

Наразі для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати мінімум 22 роки стажу. Цей показник поступово зростає: щороку додається один рік, і вже у 2028 році для пенсії у 60 років потрібно буде мати 35 років стажу, а для виходу на пенсію у 63 роки — 25 років.

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Ті, хто планують вийти на пенсію у 65 років, мають мати принаймні 15 років страхового стажу. Якщо його бракує, є можливість його «докупити» — шляхом сплати добровільних внесків до Пенсійного фонду.

На сьогодні мінімальний страховий внесок становить 1 760 гривень на місяць — це 22% від мінімальної заробітної плати, яка дорівнює 8 000 гривень.

Як розраховується пенсія в Україні

Пенсія обчислюється за формулою:
П = Зп × Кс,
де Зп — середня зарплата, Кс — коефіцієнт стажу (1% за кожен рік).

Мінімальна пенсія — 2 361 грн (прожитковий мінімум).

Для людей від 65 років із повним стажем (30 років для жінок, 35 — для чоловіків) — не менше 3 200 грн (40% від мінімалки у 8 000 грн).

Максимальна пенсія обмежена десятьма прожитковими мінімумами — 23 610 грн (дані за 2024 рік).

Соціальна пенсія призначається тим, хто не має необхідного стажу. Її розмір залежить від доходу сім’ї, але не перевищує 3 028 грн.

Виплата 10 пенсій одразу

Одноразова допомога у розмірі 10 пенсій надається тим, хто:

  • працював у держустановах на посадах зі стажем для пенсії за вислугу (35 років — чоловіки, 30 — жінки),
  • виходить на пенсію вперше.

Стаж можна підсумовувати з роботи в освіті, медицині чи соцзахисті.

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Джерело: РБК-Україна.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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