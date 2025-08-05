Деяким українцям доведеться повернути частину субсидії

Багато українців отримують державну допомогу на оплату комунальних послуг, особливо в холодну пору року, коли рахунки зростають. Проте в окремих випадках отримувачам субсидій доведеться повертати вже отримані кошти

Хто може бути зобов’язаний повернути субсидію

Субсидію можуть не лише скасувати, але й вимагати її часткового або повного повернення, якщо буде встановлено, що допомога була нарахована неправомірно чи у завищеному розмірі.

Основні причини переплати:

неправдиві дані в документах. Якщо в заяві або декларації була подана недостовірна інформація, внаслідок чого людині призначили більший розмір субсидії, ніж їй належить за законом;

неправдиві дані в документах. Якщо в заяві або декларації була подана недостовірна інформація, внаслідок чого людині призначили більший розмір субсидії, ніж їй належить за законом; несвоєчасне повідомлення про зміни. Якщо одержувач субсидії не повідомив у 30-денний термін про зміни, які впливають на її розмір або право на неї, виплати продовжуються у попередньому обсязі, що також вважається порушенням.

Про які зміни необхідно повідомляти

До змін, які слід обов’язково фіксувати у ПФУ (Пенсійному фонді України), належать:

зміна складу зареєстрованих осіб у помешканні: хтось виписався або, навпаки, зареєструвався за адресою отримувача субсидії;

зміна складу зареєстрованих осіб у помешканні: хтось виписався або, навпаки, зареєструвався за адресою отримувача субсидії; зміна соціального статусу: наприклад, один із членів родини вийшов на пенсію, оформив інвалідність або отримав інший статус, що впливає на рівень доходів;

зміна соціального статусу: наприклад, один із членів родини вийшов на пенсію, оформив інвалідність або отримав інший статус, що впливає на рівень доходів; зміна умов отримання комунальних послуг: зокрема, змінено перелік послуг, їхній обсяг, умови надання або постачальника;

зміна умов отримання комунальних послуг: зокрема, змінено перелік послуг, їхній обсяг, умови надання або постачальника; покращення фінансового стану когось із членів домогосподарства: купівля автомобіля, квартири, дорогої техніки, облігацій, валюти чи інші великі витрати, а також отримання спадщини або майна у власність.

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Якщо впродовж 30 днів після таких змін одержувач субсидії не повідомить про них ПФУ, його можуть зобов’язати повернути частину або всю суму раніше нарахованої допомоги. Це стосується не лише власника житла, а й усіх членів родини, які входять до складу домогосподарства.

Як відбувається повернення субсидії

Якщо в ході перевірки буде виявлено розбіжності в поданих документах (наприклад, у довідці про доходи або інформації про склад сім’ї), або під час обстеження житлових умов, Пенсійний фонд має право ініціювати процес повернення неправомірно виплаченої субсидії.

Повернення коштів можливе двома шляхами:

добровільно: отримувач самостійно переказує зайво отриману суму на рахунок Пенсійного фонду;

через суд: якщо людина відмовляється повертати кошти, ПФУ може звернутися до суду з вимогою примусового стягнення.

Також Пенсійний фонд має право утримувати частину заборгованості з наступних нарахувань субсидії — але не більше ніж 20% щомісячно. Водночас, у разі систематичного порушення правил або ухилення від повернення коштів, громадянин може взагалі втратити право на отримання субсидії в майбутньому.

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Джерело: 24 Канал.