Хто з українців може отримати надбавки та доплати до пенсії

Багато українців навіть не здогадуються, що крім основної пенсії, вони мають право на низку додаткових виплат. Зокрема, йдеться про доплати, передбачені для осіб, чия сукупна пенсія не перевищує середньої зарплати в країні, що використовувалась як розрахункова база у 2020 році. Ця сума становить 10 340 гривень

Доплати за віком: кому і скільки

Додаткові виплати до пенсій передбачені для українців певного віку. Це так звані «вікові» доплати, які встановлені державою та нараховуються автоматично:

пенсіонери у віці від 70 до 75 років отримують щомісячно 300 гривень;

громадяни від 75 до 80 років — 456 гривень;

особи, які досягли 80 років, — 570 гривень.

Надбавка за понаднормовий стаж

Ще один вид доплати — за «надстаж». Якщо у вас є страховий стаж, що перевищує встановлену норму, ви можете отримати надбавку. Згідно зі статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за кожен додатковий рік понад:

35 років для чоловіків;

35 років для чоловіків; 30 років для жінок.

Пенсія зростає на 1%. Але не від усієї суми пенсії, а лише від її мінімального розміру за віком.

На сьогодні прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 093 гривні. Тож кожен додатковий рік дає доплату в розмірі 20,93 грн (тобто 1% від цієї суми).

Наприклад, якщо жінка має 40 років страхового стажу, тобто на 10 років більше за мінімум, вона отримає надбавку в розмірі: 10 × 20,93 = 209,3 грн на місяць.

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Якщо пенсіонер ще не припинив трудову діяльність, надбавка за надстаж переглядається лише після звільнення. Про це нагадали в Пенсійному фонді України. Тобто, щоб отримати перерахунок, потрібно спочатку залишити роботу.

Доплата пенсіонерам, які утримують дітей

Пенсіонери, на чиєму утриманні перебувають діти віком до 18 років, мають право на щомісячну надбавку в розмірі 150 гривень за кожну дитину. Ця доплата надається на додачу до основної пенсії — за віком, інвалідністю або вислугою років.

Щоб отримати таку надбавку, необхідно звернутися із відповідною заявою до територіального відділення Пенсійного фонду України, де пенсіонер уже отримує виплати. До заяви потрібно додати документи, які:

посвідчують особу;

підтверджують родинні стосунки з дитиною;

засвідчують вік дитини;

доводять, що дитина перебуває на утриманні заявника.

Пенсійна доплата почесним донорам

Громадяни, які мають статус почесного донора України, також мають право на додаткові виплати до пенсії. Такий статус надається тим, хто безоплатно здав 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми.

Згідно із законом «Про донорство крові та її компонентів», щомісячна надбавка для почесних донорів становить 292 гривні. Ці кошти нараховуються поверх основної пенсійної виплати.

У випадку перегляду прожиткового мінімуму ця сума підлягає перерахунку: виплата зростає відповідно до різниці між попереднім та оновленим рівнем мінімуму.

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Джерело: ТСН.