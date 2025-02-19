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Кому з українців можуть припинити виплачувати пенсії

19.02.2025 20:00
Ольга Деркач
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Через низку обставин деякі пенсіонери в Україні можуть залишитися без пенсійних виплат. Зокрема, є кілька ключових підстав, за яких нарахування пенсії на банківську картку може бути припинене

Кому з українців можуть припинити виплачувати пенсії

Кому з українців можуть припинити виплачувати пенсії Фото: freepik.com, pngwing.com

За яких умов можуть зупинити виплату пенсії

Пенсійний фонд України має право призупинити виплати у таких випадках:

  • надання недостовірних даних: якщо пенсію було оформлено на підставі документів, що містять неправдиву інформацію;
  • переїзд за кордон: якщо пенсіонер змінив постійне місце проживання та виїхав до країни, з якою Україна не має угоди про пенсійне забезпечення;
  • смерть пенсіонера: виплати припиняються автоматично після отримання відповідного свідоцтва.

Окрім цього, важливо враховувати ще один нюанс: якщо протягом року пенсіонер не використовує свою банківську картку — не знімає кошти, не здійснює покупки в магазинах чи онлайн-оплати — пенсійні виплати також можуть бути призупинені.

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Оновлення пенсійних виплат: як діяти

Якщо виплати пенсії було призупинено через відсутність ідентифікації, їх можна поновити без необхідності подавати додаткові заяви. Для цього достатньо особисто звернутися до найближчого відділення «Ощадбанку» або Пенсійного фонду України.

Щоб спростити процес ідентифікації, передбачено декілька альтернативних варіантів, у тому числі дистанційних:

  • онлайн-авторизація через «Дія.Підпис» на порталі електронних послуг ПФУ.
  • проходження ідентифікації у форматі відеозв’язку.

Громадяни, які перебувають за межами України, можуть підтвердити особу через дипломатичні установи.

Раніше ми писали, що робити, якщо відмовили у субсидії на комуналку. Інколи українці можуть отримати відмову в субсидії. Чи можливо оскаржити таке рішення та які дії необхідно виконати для отримання допомоги.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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