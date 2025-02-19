Кому з українців можуть припинити виплачувати пенсії

Через низку обставин деякі пенсіонери в Україні можуть залишитися без пенсійних виплат. Зокрема, є кілька ключових підстав, за яких нарахування пенсії на банківську картку може бути припинене

За яких умов можуть зупинити виплату пенсії

Пенсійний фонд України має право призупинити виплати у таких випадках:

надання недостовірних даних: якщо пенсію було оформлено на підставі документів, що містять неправдиву інформацію;

переїзд за кордон: якщо пенсіонер змінив постійне місце проживання та виїхав до країни, з якою Україна не має угоди про пенсійне забезпечення;

смерть пенсіонера: виплати припиняються автоматично після отримання відповідного свідоцтва.

Окрім цього, важливо враховувати ще один нюанс: якщо протягом року пенсіонер не використовує свою банківську картку — не знімає кошти, не здійснює покупки в магазинах чи онлайн-оплати — пенсійні виплати також можуть бути призупинені.

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Оновлення пенсійних виплат: як діяти

Якщо виплати пенсії було призупинено через відсутність ідентифікації, їх можна поновити без необхідності подавати додаткові заяви. Для цього достатньо особисто звернутися до найближчого відділення «Ощадбанку» або Пенсійного фонду України.

Щоб спростити процес ідентифікації, передбачено декілька альтернативних варіантів, у тому числі дистанційних:

онлайн-авторизація через «Дія.Підпис» на порталі електронних послуг ПФУ.

проходження ідентифікації у форматі відеозв’язку.

Громадяни, які перебувають за межами України, можуть підтвердити особу через дипломатичні установи.

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Джерело: 24 Канал.