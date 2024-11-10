Найбагатші люди світу рекордно збільшили статки після виборів у США

Статки десяти найбагатших людей світу рекордно збільшились за день після того, як Дональд Трамп вдруге переміг президентські вибори у США

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, статки мільярдерів на чолі з Ілоном Маском, що залишається найбагатшою людиною світу, зросли на $63,5 млрд у середу, 6 листопада. Цього дня стали відомі результати президентських перегонів.

Тільки Маск за день додав до свого капіталу $26,5 млрд, збільшивши його до $290 млрд. А на момент написання новини його статки складають вже $314 млрд.

Також серед тих, хто найбільше збагатився після виборів, Джефф Безос з Amazon (на 3,2% до $228,3 млрд) та Ларрі Еллісон з Oracle (на 5,4%, до $193,5) млрд також були серед тих, хто найбільше збагатився. Воррен Баффет теж збагатів на 5,4%, до $147,8 млрд. Це найбільший щоденний приріст відтоді, як Bloomberg почав розраховувати індекс багатства у 2012 році.

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Значна частина такого прибутку пояснюється різким зростанням акцій США. Це підкреслює прогнози, що Трамп після вступу на посаду реалізує програму, спрямовану на зниження податків і зменшення регуляторного тиску. Індекс S&P 500 підскочив на 2,5%, продемонструвавши найкращі показники після виборів в історії, водночас долар США також виріс.

Лише один з десяти найбагатших людей світу проживає за межами США — Бернар Арно, голова LVMH. І його статки практично не змінились. При цьому не зафіксовано жодного приросту і в Марка Цукерберга, гендиректора Meta.

Окрім Маска, відчутно збагатились і криптовалютні мільярдери. Браян Армстронг, співзасновник і гендиректор криптовалютної біржі Coinbase, збільшив свої статки на 30% — до $11 млрд. Чанпен Чжао, засновник криптобіржі Binance, збільшив власний капітал $12,1 млрд після виборів — до $52,7 млрд.

Раніше ми писали, що четверо мільярдерів, пов’язаних з технологічною сферою, значно примножили свої статки завдяки інвестиціям у штучний інтелект (ШІ). Серед таких опинились Дженсен Хуанг, Майкл Делл, Марк Цукерберг та Ларрі Еллісон.

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