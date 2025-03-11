Названо міста, де ціни на оренду житла зростуть найбільше

З настанням весни ринок нерухомості традиційно пожвавлюється. Це супроводжується підвищенням попиту, що, за оцінками експертів, може спричинити зростання вартості оренди в окремих містах

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу.

Які міста відчують найбільше подорожчання?

За словами керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, у Києві та більшості міст центральної України значних змін не передбачається. Коливання цін можуть становити в межах 500-1000 гривень у бік підвищення.

Натомість у західних обласних центрах ситуація буде іншою. Очікується традиційне весняне зростання попиту, яке відчуватиметься вже у березні – квітні.

Як зазначає аналітикиня ринку нерухомості Вікторія Берещак, у містах, що стали прихистком для значної кількості переселенців, орендні ставки можуть зрости на 8-10% у доларах. Передусім це стосується таких великих населених пунктів, як Львів і Дніпро, а також регіональних хабів, зокрема Вінниці, Черкас і Кропивницького.

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Міста з найвищим попитом на оренду

За словами президентки Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Олени Гайдамахи, найбільше зростання орендних ставок відбудеться у містах, де вже зараз спостерігається високий попит. Це, зокрема:

Західні обласні центри – Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Чернівці.

Центр України – Вінниця, Біла Церква, Житомир.

Які квартири подорожчають найбільше?

За прогнозом Вікторії Берещак, найбільше зросте вартість оренди тих квартир, які користуються найбільшим попитом:

Одно- та двокімнатні помешкання площею 45-65 м².

Квартири з просторими кухнями-вітальнями, які можуть виконувати функцію додаткової житлової зони.

Помешкання на 2-7 поверхах, адже їх зручніше використовувати у разі відключення ліфтів.

За оцінками експертів, період активного попиту триватиме з середини квітня до середини червня, що може вплинути на динаміку цін у зазначених регіонах.

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