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Названо міста, де ціни на оренду житла зростуть найбільше

11.03.2025 15:10
Микола Деркач
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З настанням весни ринок нерухомості традиційно пожвавлюється. Це супроводжується підвищенням попиту, що, за оцінками експертів, може спричинити зростання вартості оренди в окремих містах

Названо міста, де ціни на оренду житла зростуть найбільше

Названо міста, де ціни на оренду житла зростуть найбільше Фото: unsplash.com

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу.

Які міста відчують найбільше подорожчання?

За словами керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, у Києві та більшості міст центральної України значних змін не передбачається. Коливання цін можуть становити в межах 500-1000 гривень у бік підвищення.

Натомість у західних обласних центрах ситуація буде іншою. Очікується традиційне весняне зростання попиту, яке відчуватиметься вже у березні – квітні.

Як зазначає аналітикиня ринку нерухомості Вікторія Берещак, у містах, що стали прихистком для значної кількості переселенців, орендні ставки можуть зрости на 8-10% у доларах. Передусім це стосується таких великих населених пунктів, як Львів і Дніпро, а також регіональних хабів, зокрема Вінниці, Черкас і Кропивницького.

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Міста з найвищим попитом на оренду

За словами президентки Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Олени Гайдамахи, найбільше зростання орендних ставок відбудеться у містах, де вже зараз спостерігається високий попит. Це, зокрема:

  • Західні обласні центри – Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Чернівці.
  • Центр України – Вінниця, Біла Церква, Житомир.

Які квартири подорожчають найбільше?

За прогнозом Вікторії Берещак, найбільше зросте вартість оренди тих квартир, які користуються найбільшим попитом:

  • Одно- та двокімнатні помешкання площею 45-65 м².
  • Квартири з просторими кухнями-вітальнями, які можуть виконувати функцію додаткової житлової зони.
  • Помешкання на 2-7 поверхах, адже їх зручніше використовувати у разі відключення ліфтів.

За оцінками експертів, період активного попиту триватиме з середини квітня до середини червня, що може вплинути на динаміку цін у зазначених регіонах.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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