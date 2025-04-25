Одна з країн ЄС планує скоротити виплати українцям

В Австрії зростає стурбованість у зв’язку з напливом мігрантів з України. Чиновники припускають, що частина шукачів притулку може використовувати державні програми допомоги з порушенням правил, зокрема шляхом подання неправдивої інформації

На цьому тлі уряд країни готується посилити критерії для отримання соціальних виплат. Планується зменшити доступ до фінансової підтримки для новоприбулих, особливо тих, чий статус біженця викликає сумніви.

Особливу увагу привернули мігранти із Закарпаття, частина з яких не володіє ані українською, ані російською мовами, а також має труднощі з базовою грамотністю. Це ускладнює інтеграцію та створює додаткові виклики для шкільної та соціальної систем Австрії.

Зокрема, у федеральній землі Зальцбург місцева влада повідомляє, що приблизно 90% нових заяв на отримання притулку подають вихідці з цього регіону. Такий потік спричиняє навантаження на дитячі садки, школи та муніципальні служби.

Окрему фінансову напругу створюють сімейні виплати: Австрія щомісяця надає допомогу в розмірі від 180 до 250 євро на дитину, а також додаткові кошти на догляд. Для українських біженців передбачено ширший спектр підтримки — окрім базових виплат, вони отримують житлові субсидії та інші форми соціальної допомоги.

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Наразі в країні проживає близько 90 тисяч громадян України зі статусом тимчасового захисту, і частина австрійського суспільства вимагає перегляду умов цієї підтримки.

Як Австрія протидіє «туризму за виплатами»

В Австрії занепокоєні новою хвилею міграції, яку чиновники називають «біженським туризмом». За словами Антона Хольцера, координатора з питань притулку у Зальцбурзі та колишнього керівника рятувальної служби Червоного Хреста, деякі сім’ї залишають Францію, Іспанію та інші європейські країни, щоб переїхати саме до Австрії. Причина — вигідніші соціальні виплати.

Щоб зменшити привабливість країни для тих, хто орієнтується передусім на грошову підтримку, нова міністерка у справах сім’ї Клаудія Плакольм ініціювала створення спеціальної робочої групи. Вона займатиметься виявленням зловживань системою допомог.

Один із перших кроків — скорочення терміну виплат для сімей з одного року до шести місяців. Крім того, з 31 жовтня запрацює новий механізм оцінки заявників, який передбачає жорсткіші умови надання допомоги для тих, хто шукає притулку. Мета — убезпечити соціальну систему від нецільового використання коштів і зосередити ресурси на тих, хто справді потребує підтримки.

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Джерело: 24 Канал.