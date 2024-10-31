Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group. Випуск № 2 — жовтень 2024 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, ключові фактори впливу та можливі сценарії розвитку подій

Аналіз поточної ситуації

Останні тижні на валютному ринку продовжує зберігатися хистка стабільність, яка забезпечується переважно зовнішніми факторами для ключових світових валют. Серед внутрішніх факторів впливу на курс гривні поки що відсутні сильні драйвери економічного чи психологічного характеру, які могли б вплинути на поточну досягнену стабільність курсу національної валюти щодо ключових міжнародних валют.

Одним із вагомих факторів забезпечення довгострокової підтримки економічної та валютної стабільності в Україні буде погоджена країнами G7 програма фінансування на 50 млрд доларів США. Це рішення поповнює перелік стабілізуючих факторів, чисельність яких наразі перевищує чисельність факторів ризику для курсової стабільності.

Втім, існують імовірні драйвери дестабілізації валютного ринку внаслідок збільшення попиту серед населення та бізнесу на валюту чи інші активи для захисту або розрахунків, потенціал яких зараз складно оцінити до появи перших статистично значущих сигналів.

Прогноз курсу долара

Як ми і прогнозували раніше, курс долара у жовтні залишається відносно стабільним із незначними коливаннями на рівні 41,11–41,5 грн/$. За останні 30 днів курс коливався в цих межах, і ми поки що не бачимо факторів, які можуть змінити цю ситуацію в короткостроковій перспективі.

Спреди між курсами купівлі та продажу долара залишаються помірними без значних відхилень від офіційного курсу Національного банку України, що свідчить про досягнення ринкової рівноваги між офіційним і реальним обмінним курсом, який фіксується в операторів обмінного ринку.

Короткостроковий прогноз: ми очікуємо, що протягом найближчих місяців курс гривні до долара залишатиметься стабільним у вищеозначених межах – до 42 грн/$, якщо збережуться поточні умови.

Середньостроковий прогноз: до кінця 2024 року на курс долара із зовнішніх факторів матиме вплив монетарна політика ФРС США та її рішення щодо ставок, а із внутрішніх — затвердження держбюджету України на 2025 рік. Курс національної валюти відносно долара може знизитися до 43 грн/$, а закладений до держбюджету прогнозний курс на 2025 рік 45 грн/$ допускає коливання в межах 44-46 грн/$.

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Прогноз курсу євро

Як ми і прогнозували раніше, курс євро після досягнення піку 45,63–46,22 грн/€ продовжив демонструвати нисхідний рух і на кінець жовтня досяг значень 45,05–45,63 грн/€. Спред між купівлею та продажем євро зберігає стабільність, хоча незначно розширився у статистично незначущих межах. Оператори валютного ринку явно не прагнуть платити дорого за євро, курс якого рухається донизу, тому викуповують цю валюту за курсом, максимально близьким до офіційно курсу НБУ, або і нижче.

Короткостроковий прогноз: ми очікуємо продовження нисхідного курсового тренд у перспективі щонайменше до місяця з можливими незначними коливаннями, що залежать переважно від зовнішніх факторів. Український валютний ринок не має впливових драйверів для зміни нисхідного тренда.

Середньостроковий прогноз: протягом наступних шести місяців курс євро може зрости до 47-48 грн/€, що залежатиме від макроекономічних показників єврозони та політики ЄЦБ.

Майбутні фактори впливу на український валютний ринок

Попри заяви Національного банку, що він не планує впроваджувати нових заходів адміністративного регулювання на валютному ринку чи обмежень для валютних операцій, існує ряд суттєвих факторів, які можуть стати спусковим механізмом для дестабілізації валютного ринку, насамперед у його готівковому сегменті внаслідок збільшення попиту. Ці фактори лежать поза валютним ринком, проте можуть мати на нього помітний вплив. Зокрема, зміни у податковій політиці можуть створити додатковий тиск на гривню.

Підвищені ставки оподаткування для доходів від банківських депозитів як збільшення військового збору з 1,5% до 5%, що разом із податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) робить загальну ставку для доходів від депозитів 23% (18% ПДФО + 5% військовий збір). Ці зміни не лише підвищать податкове навантаження на заощадження, але й ще більше знизять і без того не дуже привабливу дохідність банківських вкладів.

Українці змушені будуть шукати альтернативні способи збереження грошей з мінімальними податковими зобов’язаннями, що може стати драйвером переведення заощаджень із банківських депозитів у готівкову валюту або навіть у криптоактиви.

Підвищення ставок оподаткування для бізнесу поки що можна розглядати як потенційний драйвер попиту на валюту, зокрема через збільшення готівкових операцій внаслідок прогнозованої часткової тінізації бізнесу та/або окремих бізнес-операцій.

Обидва фактори можуть мати значний вплив на збільшення попиту на валюту та масштаби її тіньового обігу, що може внести розбалансування у валютний ринок. Втім, ці фактори не проявляться одномоментно через значну інерцію у сфері депозитів і бізнесу, які демонструють статистично значущі ефекти з інтервалом у декілька місяців.

Рекомендації для бізнесу та інвесторів

Ми рекомендуємо утриматись від короткострокових спекулятивних чи інвестиційних вкладень у долар чи євро через тимчасову відносну стабілізацію курсу та високо імовірне тимчасове зміцнення курсу гривні.

Цей період можна використати для отримання пасивного доходу від валютних активів із мінімальними ризиками, який можуть забезпечити коротко- та середньострокові вкладення в інструменти з фіксованою дохідністю як валютні облігації чи валютні депозити.

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З огляду на зростання податкового навантаження на пасивні доходи за простими класичними інструментами, такими як депозити, як альтернативу для отримання інвестиційного доходу можна розглядати інвестиції у надійні криптоактиви з потенціалом помірного зростання.

Ми рекомендуємо утриматись від довгострокових інструментів, сфокусувавшись на ліквідності коштів для оперативного перегляду стратегії в умовах динамічної ситуації.

Для середньо- та довгострокових інвестицій чи заощаджень ми зберігаємо рекомендацію продовжити поповнювати свій портфель валютами.

Цей матеріал підготовлений аналітиками компанії та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

Понад 90 відділень у 16 найбільших містах України розташовані у зручних для клієнтів локаціях і мають сучасне обладнання для зручності, безпеки та конфіденційності кожної транзакції.

Діяльність компанії відповідає регуляторним вимогам НБУ. KИT Group дотримується стандартів діяльності ЄС, маючи відділення також у Польщі та плануючи транскордонну експансію до країн Європи.

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