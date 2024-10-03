Гетманцев озвучив основні показники роботи валютного ринку за рік

Сьогодні рік як НБУ відійшов від фіксованого курсу гривні — 3 жовтня регулятор перейшов до нового режиму курсоутворення — керованої гнучкості. Тож час підбити підсумки

Про це в Telegram написав голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, фіксований курс, який було введено з початком повномасштабної війни і разово відкориговано у липні 2022 року, протримався 19 місяців, виконавши свою місію — вгамувати перші шоки війни та стабілізувати валютні очікування. Його подальше збереження було невиправданим, оскільки посилювало макроекономічні ризики та дедалі більше викривлювало економічну поведінку.

«За нового валютного режиму офіційний курс встановлювався за результатами торгів на міжбанку. Утім на відміну від довоєнного періоду, коли ринок майже самобалансувався, а курс перебував у вільному плаванні, із жовтня 2023 року НБУ продовжив покривати структурний дефіцит валюти на міжбанку за рахунок значних інтервенцій, що разом із валютними обмеженнями, стримувало коливання курсу у певному діапазоні», — зазначив народний депутат.

Він додав, що від початку проголошення нового режиму Нацбанк притримувався принципу «конструктивної невизначеності», підтримуючи стійкість на валютному ринку, запобігаючи надмірним коливанням, особливо у перші місяці переходу, утім не оголошуючи діапазон і параметри можливих коливань.

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Так, Данило Гетманцев озвучив короткі підсумки і основні показники роботи валютного ринку за рік:

Гривня девальвувала проти долара на 11,4% (із 36,57 грн/дол. за курсом на 3 жовтня 2023 року до 41,28 грн/дол. на 3 жовтня 2024 року). Середній офіційний курс гривні за період (жовтень 2023 — вересень 2024) склав 38,94 грн/дол.

«Як на мене, це помірна і очікувана девальвація в умовах довготривалої повномасштабної війни. Зазвичай національні валюти сильно знецінюються протягом таких потрясінь, про що говорить досвід 2 СВ, війни на Балканах», — пояснив нардеп.

Інтервенції на підтримку курсу збільшились. Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу за 12 місяців після відв’язки від фіксованого курсу склав $32,72 млрд. У середньому — $2,73 млрд на місяць.

«Це на 22% більше ніж середньомісячні інтервенції на етапі фіксації курсу ($2,24 млрд). Також очікувано, у тому числі з огляду на розширення зовнішньо-торгівельного дефіциту, поступову валютну лібералізацію на готівковому і безготівковому ринку. Щодо останнього це добре видно по зростанню попиту на валюту з боку населення. За останні 12 місяців чиста купівля валюти населенням скала $10,6 млрд», — каже Гетманцев.

Обсяг операцій банків на міжбанку (без НБУ) збільшився майже у 2,5 раза (із 0,9 до 2,4 млрд дол. у середньому за місяць), що ще далеко від довоєнних показників (10 млрд дол./міс.), утім є рухом у правильному напряму.

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«Отже, можна констатувати, що НБУ вдалося забезпечити плавний і контрольований перехід від фіксованого до більш гнучкого курсу, — продовжує пояснювати Данило Гетманцев. — Гривня втратила у своїй вартості проти долара та євро, але втрати є помірними як для повномасштабної війни. Перехід до більш гнучкого курсу дозволив суттєво (у 2,5 рази) розширити пропозицію валюти на міжбанку, що посилило здатність ринку до самобалансування. Утім роль НБУ у закритті структурного дефіциту валюти на міжбанку залишається вагомою: щомісячні інтервенції на підтримку курсу сягають $2,7 млрд».

За його словами, поточна конструкція валютного ринку та режиму курсоутворення тримається на проведенні жорсткої монетарної політики (зі збереженням привабливих процентних ставок у гривні), обережному знятті валютних обмежень, але здебільшого на суттєвій зовнішній фінансовій підтримці. Затримки з наданням останньої призводять до погіршення валютних очікувань та ситуативного підвищення попиту на валюту.

«У цілому ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Звісно ризики для валютної стабільності, підживлювані дефіцитом поточного рахунку і невизначеністю щодо частини зовнішнього офіційного фінансування на 2025 рік, залишаються на порядку денному. Утім, ці ризики є меншими ніж рік тому, тоді як поточний рівень міжнародних резервів залишається достатнім для підтримки курсу у найближчій перспективі», — додав нардеп.

Він наголосив, що варто очікувати, що Нацбанк буде продовжувати «керувати гнучкістю» відповідно до цілей своєї політики повернення до повноцінного інфляційного таргетування та плаваючого обмінного курсу, коли для цього виникнуть відповідні умови.

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