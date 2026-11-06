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Пенсія від 7785 грн: хто має право на особливі умови

06.11.2026 13:00
Микола Деркач

Частині українців гарантують пенсію не нижчу за три прожиткові мінімуми — 7785 грн у 2026 році. Право на неї залежить від професії та тривалості підземної роботи

Пенсія від 7785 грн: хто має право на особливі умови

Фото: magnific.com

Умови призначення таких виплат роз’яснило Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Йдеться про шахтарів, для яких законодавство передбачає спеціальні пенсійні гарантії. До відповідних категорій належать працівники, які повний робочий день видобували вугілля та визначені види руд під землею, працівники шахтобудівних підприємств і державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості. Важлива умова — робота за Списком №1, який охоплює особливо шкідливі та важкі умови праці.

Для встановлення підвищеного мінімального розміру пенсії необхідно мати щонайменше 15 років підземного стажу чоловікам та 7 років 6 місяців — жінкам. Гарантія діє незалежно від місця останньої роботи.

Мінімальний розмір визначають як 80% заробітку, з якого обчислюють пенсію, але виплата не може бути нижчою за три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 грн, отже гарантована нижня межа — 7785 грн. Це чинна гарантія, а не нова доплата з листопада.

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Окремо визначають право на достроковий вихід на пенсію. За наведеними ПФУ правилами для робіт за Списком №1 її призначають із 50 років: чоловікам потрібно щонайменше 25 років страхового стажу, з них 10 — пільгового; жінкам — 20 років, з них 7 років 6 місяців — пільгового.

Для окремих гірничих робіт передбачено вихід на пенсію незалежно від віку після 25 років відповідної зайнятості, а для провідних шахтарських професій — після 20 років.

Щоб підтвердити пільговий стаж, до ПФУ подають трудову книжку, уточнюючу довідку підприємства або його правонаступника та копії наказів про атестацію робочих місць. Довідка має містити періоди роботи, посаду, характер виконуваних робіт і підстави для зарахування спеціального стажу.

Редакція PSM звертає увагу, що право раніше вийти на пенсію та право на гарантовані 7785 грн мають різні вимоги до стажу. Самого факту роботи на шахті недостатньо: значення мають підтверджена тривалість підземної роботи та відповідність установленим умовам.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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