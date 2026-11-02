Деякі українці отримають 19 400 грн зимової допомоги

В Україні тривають виплати зимової допомоги для вразливих родин у прифронтових громадах. Близько 106 тисяч домогосподарств уже отримали гроші, ще майже 60 тисяч очікують завершення перевірки

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України за підсумками брифінгу міністра Дениса Улютіна.

Кому передбачена допомога

Одноразова виплата становить 19 400 грн на домогосподарство та призначена для опалення й енергетичних потреб узимку.

Серед отримувачів — люди з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери, багатодітні сім’ї, одержувачі житлових субсидій та окремих соціальних допомог. Обов’язкова умова — фактичне проживання на дату подання заяви у громаді з визначеного переліку, яка не перебуває під тимчасовою окупацією.

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Хто вже отримав гроші

За даними Мінсоцполітики, через Гуманітарний рахунок партнери спрямували понад 2,2 млрд грн. Виплати отримали близько 106 тисяч домогосподарств, а заявки ще майже 60 тисяч проходять перевірку.

Механізм підтримки залежить від розташування громади. У зоні до 20 км від лінії фронту кошти донорів за участю ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста виплачують через систему Пенсійного фонду. На відстані 20–50 км допомогу безпосередньо надають УВКБ ООН та інші гуманітарні організації.

Коли завершать виплати

За роз’ясненням ПФУ, прийом заяв за процедурою через Пенсійний фонд тривав до 30 жовтня 2026 року. Виплати передбачені до 30 листопада — на банківський рахунок або готівкою через Укрпошту.

Редакція PSM звертає увагу, що 19 400 грн призначають на домогосподарство, а не кожному члену родини. Очікування перевірки ще не означає схвалення допомоги: право на виплату визначають за умовами програми.

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