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Уряд продовжив оформлення доплати 2595 грн: хто може отримати

05.11.2026 13:20
Микола Деркач

Українці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримали більше часу для оформлення спеціальної щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2595 грн. Уряд продовжив дію механізму підтвердження права на виплату до кінця 2026 року

Уряд продовжив оформлення доплати 2595 грн: хто може отримати

Фото: chatgpt.com

Про це повідомили у Кабінеті Міністрів України.

Кому виплачують 2595 грн

Право на щомісячну доплату мають непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають у зонах безумовного (обов’язкового) або гарантованого добровільного відселення та відповідають установленим законодавством вимогам.

Однією з головних проблем для частини пенсіонерів була відсутність документів або даних у державних реєстрах, які підтверджують проживання на радіоактивно забруднених територіях у 1986–1992 роках.

Саме для таких випадків у 2026 році запровадили спеціальний механізм підтвердження місця та періоду проживання.

Читайте також: Доплата 2595 грн до пенсії: хто має право та що може змінитися у 2027

Як можна підтвердити право на виплату

У восьми областях працюють спеціальні комісії, які встановлюють необхідні відомості та допомагають внести їх до державних реєстрів.

Механізм поширюється навіть на випадки, коли людина проживала в населеному пункті, який пізніше був ліквідований.

Спочатку процедура мала діяти протягом обмеженого періоду, однак уряд продовжив можливість скористатися нею до 31 грудня 2026 року.

Станом на жовтень щомісячну доплату 2595 грн уже отримували близько 106 тис. непрацюючих пенсіонерів.

У Мінсоцполітики також запевнили, що запланована пенсійна реформа не повинна позбавити людей уже набутих соціальних прав, пільг і компенсацій, пов’язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи.

Отже, продовження строку насамперед важливе для пенсіонерів, які мають право на виплату, але раніше не могли підтвердити необхідний період проживання через відсутність старих документів або інформації в електронних реєстрах.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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