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Середня пенсія перевищила 7200 грн: скільки насправді отримують українці

17.10.2026 14:30
Микола Деркач

В Україні змінився розподіл пенсіонерів за розміром виплат: найчисленнішою стала група з пенсіями від 5001 до 10 000 грн. Водночас майже половина отримувачів має не більше 5000 грн на місяць

Середня пенсія перевищила 7200 грн: скільки насправді отримують українці

Фото: chatgpt.com

Такі дані Пенсійного фонду України станом на 1 жовтня 2026 року наводить видання «На пенсії».

Скільки отримують пенсіонери

В Україні налічується близько 10 млн пенсіонерів. Середня пенсія становить приблизно 7287 грн. Серед них близько 2,8 млн людей продовжують працювати — їхня середня пенсійна виплата сягає 8019 грн, тобто на 732 грн більше за загальний показник.

Розподіл за розміром пенсій має такий вигляд:

  • до 3000 грн — 3,4% отримувачів;
  • від 3001 до 4000 грн — 23,79%;
  • від 4001 до 5000 грн — 17,16%;
  • від 5001 до 10 000 грн — 36,63%;
  • понад 10 000 грн — 19,02%.

Отже, сукупно 44,35% пенсіонерів отримують до 5000 грн включно. Це розрахунок на основі наведених часток, які разом становлять 100%.

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Що змінилося за рік

Торік найчисленнішою була група з виплатами від 3001 до 4000 грн: до неї належали 32% пенсіонерів. Тепер її частка становить 23,79% — на 8,21 відсоткового пункту менше.

Однак зміна структури не показує, наскільки зросла пенсія кожної людини. На розподіл впливають як перерахунки виплат, так і зміни складу отримувачів. Для оцінки купівельної спроможності також потрібно враховувати зростання цін.

Середня пенсія не є гарантованою сумою, до якої держава має доплачувати всім. Тому різниця між особистою виплатою та середнім показником сама собою не означає недоплату.

На думку редакції PSM, розподіл за розмірами виплат краще пояснює становище пенсіонерів, ніж одна середня цифра. Показник 7287 грн варто читати разом із часткою людей, які отримують до 5000 грн: саме так видно масштаб розриву між різними групами.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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