Скільки аукціони «Земельного банку» принесли бюджету

1 жовтня 2024 року в системі «Прозорро.Продажі» відбулися перші 16 онлайн-аукціонів з суборенди державних сільськогосподарських земель в межах проєкту «Земельний банк». Успішні торги стали знаковою подією у реалізації реформи управління державними землями та забезпечать суттєві надходження до державного та місцевого бюджетів. За підсумками перших аукціонів, загальна сума переможних ставок перевищила 35 мільйонів гривень

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Перші лоти — 16 земельних ділянок у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів. За них змагалися 94 учасники — як фермерські господарства, так і агрохолдинги, зареєстровані на Вінниччині. Така конкуренція підвищила загальну вартість суборенди державних земель у понад 8 разів порівняно зі стартовими цінами, що свідчить про значний інтерес з боку аграріїв. Середня вартість суборенди становила 33 тис. грн за гектар.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка у Калинівській міській територіальній громаді площею 262 гектари. Її фінальна вартість склала 8,5 мільйонів гривень без ПДВ, коли початкова була 1,1 мільйон гривень. За право користування нею змагалися 44 учасники, а ціна у ході торгів зросла у понад 7,5 раза. Переможцем стало місцеве агропідприємство.

Наступною за вартістю стала земельна ділянка у Калинівській міській територіальній громаді площею 170 гектарів. За неї змагалися 45 учасників, а ціна зросла у 7,3 раза, зі стартової – 755 тисяч гривень до фінальної — 5,5 мільйонів гривень.

Найбільша конкуренція спостерігалася за земельну ділянку площею 38 га у Калинівській міській територіальній громаді. За право користування нею змагалися 51 учасник, і початкова ціна суборенди зросла зі 170 тисяч гривень до переможної — 1,2 млн гривень.

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«Висока конкуренція на перших аукціонах «Земельного банку» переконливо свідчить про успішний запуск проєкту. В середньому на торгах змагався 31 учасник, а ціна завдяки аукціонам зросла у 8 разів. Орендарі нарешті отримали можливість інвестувати за прозорими й зрозумілими правилами на конкурентних ринкових умовах», – зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Загалом переможцями торгів стали 10 учасників. Протягом 20 робочих днів вони зобов’язані укласти договір суборенди, та після цього впродовж наступних 5 робочих днів сплатити запропоновану вартість активу та додатково ПДВ — сумарно 7 млн гривень. Таким чином, загальний економічний ефект від перших 16 аукціонів «Земельного банку» може перевищити 42,5 млн гривень. Після сплати переможці отримають право користування земельними ділянками терміном на 14 років.

«Запуск «Земельного банку» — це важлива подія у реформуванні аграрного сектору. Прозорість торгів, конкуренція та ефективне використання державних ресурсів — це ті принципи, які лягли в основу цього проєкту. Ми очікуємо, що цей механізм стане каталізатором для подальшого розвитку сільського господарства в Україні», — зазначила в.о. голови Фонду державного майна України Іванна Смачило.

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«Перші аукціони продемонстрували, що навіть в умовах воєнного стану аграрії готові працювати, гідно оцінювати землю і використовувати її ефективно та законно. І це найголовніше. В торгах загалом взяли участь 95 учасників — від фермерів до великих агропідприємств, що підтверджує зацікавленість різних гравців ринку і справедливий доступ для всіх. Раніше ці державні землі роками використовувалися незаконно. Та із запуском «Земельного банку» ми поступово виводимо їх із тіні та даємо можливість використовувати на чесних засадах. Тепер держава не лише припинить зазнавати збитків, а й почне отримувати реальні доходи від цих земельних ділянок», — підкреслив Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк».

Впродовж цього тижня відбудеться ще 4 аукціони із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення у Вінницькій області.

«У середньому за комунальні землі сільськогосподарського призначення на торгах конкурує понад 3 учасники. Досвід перших аукціонів з реалізації державних сільгоспземель також підтверджує зацікавленість бізнесу в таких ділянках. Так, в середньому за перші 16 лотів «Зембанку» конкурувало 31 учасник на торги. А використання онлайн-аукціонів Прозорро.Продажі як інструменту для реалізації державних с/г земель відкрило рівний доступ для бізнесу до таких ділянок», — прокоментував СЕО Прозорро.Продажі, Сергій Бут.

Проєкт «Земельний банк» спрямований на створення прозорих та відкритих умов для суборенди державних земель через онлайн-торги у системі «Прозорро.Продажі». До кінця року заплановано провести близько 1900 аукціонів щодо понад 100 тис. гектарів земель у 20 областях країни. Із запуском прозорих аукціонів «Земельного банку» аграрії отримують можливість брати участь у чесних, відкритих і конкурентних торгах, що забезпечує справедливі умови для всіх учасників та сприяє залученню інвестицій в аграрний сектор. Завдяки цьому очікується, що державний бюджет вже цьогоріч отримає близько 1 мільярда гривень додаткових надходжень.

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