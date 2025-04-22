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Скільки заробляють члени Кабінету Міністрів України — YouControl

22.04.2025 17:00
Микола Деркач
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Аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації чинних членів Кабінету Міністрів України щодо розміру доходу, включно з зарплатою, а також грошові активи за 2023-2024 рр

Скільки заробляють члени Кабінету Міністрів України — YouControl

Скільки заробляють члени Кабінету Міністрів України — YouControl Фото: unsplash.com, kmu.gov.ua

Торік сума грошових активів міністрів становила близько 219,4 млн грн та перевищила показник 2023-го на 13%. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати урядовців, середньорічний показник у 2024 році збільшився на 24%.

Про джерела доходу чиновників та їхні грошові активи — йдеться у новому дослідженні YouControl.

Ключові висновки:

  • Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем’єр-міністр України Олексій Чернишов. Також пан Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.
  • До п’ятірки лідерів серед міністрів з найбільшим доходом у 2024 році також увійшли Денис Шмигаль (9,7 млн грн), Герман Сметанін (7,4 млн грн), Рустем Умєров (6,8 млн грн), Михайло Федоров (6 млн грн).

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  • Лідерами за зростанням суми заробітної плати у 2024 році стали міністри Світлана Гринчук (71%), Рустем Умєров (65%), Андрій Сибіга (55%) та Наталія Калмикова (52%).
  • Аналіз загальних сум задекларованих грошових активів за 2023-2024 рр. показав, що даний показник зменшився у 6 урядовців серед 21. При цьому зростання загальної суми грошових активів в понад 2 рази у 2024 році відбулось у 6 членів Кабміну, серед яких: Юлія Свириденко, Олег Немчінов, Герман Сметанін, Сергій Марченко, Ольга Стефанішина та Оксана Жолнович.
  • Збільшення грошових активів міністрів сталося як за рахунок курсової різниці валютних заощаджень, так і внаслідок збільшення активів в гривні.
  • Спадання сукупного доходу відбулося в Рустема Умєрова (-139%), Германа Галущенка (-211%), Матвія Бідного (-18%), Миколи Точицького (-4,4%).

Зменшення суми заробітної плати в середньому на 7% відбулось у Миколи Точицького, Германа Сметаніна та Оксена Лісового.

Скільки заробляють члени Кабінету Міністрів України — YouControl

Фото: YouControl

У 2024 році задекларований дохід діючих міністрів становив майже 108 млн грн, що на 11% більше ніж аналогічний показник у 2023 році.

«Середня річна заробітна плата членів уряду у 2024 році становила 1,3 млн грн. При розрахунку цього показника не брались до уваги зарплати нещодавно призначених міністрів Германа Сметаніна та Олексія Чернишова, які раніше працювали в державних компаніях, де рівень зарплати вищий. У середньому рівень заробітної плати у 2024 році в порівнянні з 2023 роком підвищився на 24% у діючих членів Кабміну. При цьому, зарплата трьох міністрів у 2024-му зменшилась на понад 7%. У 13 представників з-поміж 21 члена уряду більше ніж 50% загального доходу складається із зарплати», — зазначається у звіті.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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