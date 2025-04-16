YouControl презентував перший в Україні модуль для оцінки ESG-ризиків компаній

15 квітня в Українському кризовому медіа-центрі відбулася пресконференція «ESG для бізнесу й держави: правила та інструменти відповідального управління», організована ГО «Асоціація відкритих даних» та компанією YouControl. Ключовим моментом заходу стала презентація першого в Україні цифрового інструменту для комплексної автоматичної оцінки ESG-ризиків компаній — модуля «ESG-профіль»

Про це повідомила пресслужба YouControl.

Інструмент дозволяє швидко та об’єктивно оцінити рівень екологічної, соціальної відповідальності та якості корпоративного управління контрагентів, що особливо важливо для банків, інвесторів, держустанов та компаній, які прагнуть відповідати міжнародним стандартам сталого розвитку.

Засновник та CEO YouControl Сергій Мільман наголосив, що створення модуля — це крок до цифровізації процесів оцінки бізнес-ризиків і підтримка прозорого, відповідального бізнес-середовища:

«Наша мета полягала в тому, щоб перетворити складну тривалу аналітику на швидкий та ефективний цифровізований процес. Кінцева ціль — прискорити перехід бізнесу до стандартів сталого розвитку, зробити його конкурентоспроможним на глобальній арені та підтримати відбудову країни».

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Призначення та можливості модуля:

Для кого : інструмент розроблений для банків та фінансових установ (особливо тих, що працюють з держпрограмами на кшталт «5-7-9» чи фінансують проєкти відбудови), компаній, що претендують на державну підтримку, міжнародні гранти чи інвестиції, а також для бізнесів, що прагнуть співпраці з європейськими партнерами. Журналістам модуль стане в пригоді для створення аналітичних статей і розслідувань про ESG-відповідність компаній; дослідникам — для збору даних і вивчення тенденцій сталого розвитку; аналітикам та менеджерам з оцінки комплаєнс ризиків — для оцінки ESG-ризиків і розробки рекомендацій для бізнесу та інвесторів.

: інструмент розроблений для банків та фінансових установ (особливо тих, що працюють з держпрограмами на кшталт «5-7-9» чи фінансують проєкти відбудови), компаній, що претендують на державну підтримку, міжнародні гранти чи інвестиції, а також для бізнесів, що прагнуть співпраці з європейськими партнерами. Журналістам модуль стане в пригоді для створення аналітичних статей і розслідувань про ESG-відповідність компаній; дослідникам — для збору даних і вивчення тенденцій сталого розвитку; аналітикам та менеджерам з оцінки комплаєнс ризиків — для оцінки ESG-ризиків і розробки рекомендацій для бізнесу та інвесторів. Що вирішує : Модуль дозволяє швидко оцінити ESG-ризики контрагента, включаючи потенційний рівень екологічного та соціального впливу (E&S) відповідно до категоризації видів діяльності (за методологіями Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР)).

: Модуль дозволяє швидко оцінити ESG-ризики контрагента, включаючи потенційний рівень екологічного та соціального впливу (E&S) відповідно до категоризації видів діяльності (за методологіями Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР)). Переваги: Автоматизація процесу суттєво економить час та ресурси порівняно з ручним аналізом, підвищує об’єктивність оцінки завдяки єдиним критеріям та мінімізує людський фактор в процесі оцінювання. Інструмент допомагає виявити потенційні ризики, визначити “зони росту” для покращення ESG-показників та підготуватися до взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями.

Щоб скористатися модулем, користувачеві необхідно авторизуватися в системі YouControl та перейти до відповідної вкладки «ESG-профілю» в картці контрагента. Модуль аналізує діяльність компанії за критеріями, що відповідають E&S категоризації ФРП та ЄБРР, і представляє результати в зручному інтерфейсі. Користувач бачить позначки біля КВЕДів, пов’язаних із підвищеними ризиками, а також візуалізацію інших важливих факторів – як негативних (наприклад, екологічних порушень чи судових справ, повʼязаних з ESG), так і позитивних (як-от наявність звіту зі сталого розвитку, наприклад). Ці фактори маркуються кольором (зелений/жовтий/червоний), а спливаючі підказки при наведенні курсора надають детальну інформацію щодо кожного елементу. У кінцевому підсумку модуль формує попередню оцінку ESG-ризику — своєрідний індикатор на основі відкритої інформації: наскільки діяльність компанії відповідає принципам сталого розвитку.

Доступ до модуля для користувачів системи передбачено за запитом. Для представників медіа та журналістів, які зареєстровані в системі YouControl, він уже відкритий в межах соціальної місії компанії. Модуль буде вдосконалюватися з урахуванням рекомендацій та фідбеків стейкхолдерів ринку. Також в YouControl передбачено низку навчальних майстеркласів щодо використання ESG-профілю, найближчий відбудеться вже 23-го квітня. Щоб отримати детальну інформацію про навчання варто заповнити форму.

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