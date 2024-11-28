Скільки заробляють та витрачають українські IT-фахівці — дослідження

Львівський ІТ Кластер презентував результати проєкту IT Research Ukraine 2024: Стійкість як нова реальність

Це ґрунтовне та комплексне дослідження технологічної індустрії України в умовах війни. Зібрані дані дозволяють оцінити актуальний стан ринку та окреслити прогноз розвитку на найближчий рік, йдеться в пресрелізі.

Попри виклики повномасштабної війни, технологічний сектор залишається ключовою складовою української економіки, забезпечуючи значні валютні надходження. ІТ-галузь є найбільшим експортером послуг в Україні: 38% від загального обсягу експорту послуг припадає на комп’ютерні послуги. За внеском до загальної структури експорту України ІТ-сектор поступається лише продовольчим товарам, посідаючи друге місце.

«Щороку ми проводимо масштабні дослідження техіндустрії, адже розуміємо, що впроваджувати якісні зміни та ухвалювати зважені бізнес-рішення можливо лише на основі точних даних. Ми впевнені, що IT Research Ukraine 2024 є важливим інструментом для влади та українських технологічних компаній, який дозволяє оцінювати потенційні ризики в умовах постійних змін, а відтак адаптувати свої стратегії для стабільності та зростання», — зазначає СЕО Львівського IT Кластера, Степан Веселовський.

Україна багата на висококваліфіковані технічні таланти: понад 43% мають загальний досвід роботи в ІТ більше 6 років, з них 9% — понад 15 років. А більш ніж 82% з усього пулу технічних талантів — спеціалісти кваліфікації Middle, Senior та Lead.

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Середня зарплата IT-спеціаліста в Україні у 2024 році, за даними IT Research Ukraine, знизилася на 1,7% у порівнянні з 2023 роком і становить $2590. Водночас зросли витрати: якщо у 2023 році 72,9% опитаних відзначали їхнє збільшення, то у 2024 році цей показник зріс до 75,6%. Основна частина доходів витрачається на базові потреби, такі як оренда житла та харчування, а на інші статті витрат припадає в середньому не більше 23%.

Попри економічні виклики, 91,3% IT-спеціалістів направляють частину своїх коштів на благодійність. З них 5% жертвують понад чверть своїх доходів. Середній щомісячний чек на благодійність одного IT-фахівця становить $235.

Майже половина IT-фахівців в Україні здобули або продовжують здобувати технічну освіту, пов’язану з комп’ютерними науками. Однак, дедалі частіше до роботи в IT-галузі долучаються випускники нетехнічних спеціальностей. У 2023 році їхня частка становила 35,6%, а у 2024 році зросла до 39,2%.

Найбільша кількість IT-спеціалістів в Україні належить до вікової категорії 26–35 років. Водночас кількість молодих фахівців віком до 25 років зменшується, а середній вік спеціалістів зріс до 31,5 року. Близько 68% IT-фахівців наразі не мають дітей.

Щодо типу компаній, 44,2% українських IT-спеціалістів працюють у сервісних компаніях, хоча це на 6,9% менше, ніж у 2023 році. Частка тих, хто працює у продуктових компаніях та стартапах, збільшилася на 4,2% і досягла 36,4%. Ще 17,4% фахівців працюють у компаніях зі змішаною бізнес-моделлю, а 2% обрали інші формати роботи.

Водночас, падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще в 2023 році, триває. Згідно з прогнозом у дослідженні IT Research Ukraine 2024, навіть при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року зменшення обсягів буде на рівні щонайменше 4% порівняно з 2023-им. А при песимістичному цей показник сягне — 6%. Тобто у підсумку варто очікувати $6,3-6,45 млрд. Відтак, у 2024 рік технологічна індустрія другий рік поспіль не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

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