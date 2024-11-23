Хто з українців отримає надбавку до зарплати з 1 січня — Кабмін

Громадяни України певних професій з початку наступного року почнуть отримувати щомісячну доплату. Для цього їм не потрібно буде подавати жодних заяв чи додаткових документів

Починаючи з 1 січня 2025 року, педагоги в середніх школах будуть отримувати щомісяця додаткові виплати в розмірі 1300 грн, а з 1 вересня сума зросте до 2600 грн.

Відповідне рішення ухвалив український уряд, йдеться в постанові Кабінету міністрів №1286 від 8 листопада.

Майбутні доплати поширюватимуться на всіх учителів державних і муніципальних середніх шкіл незалежно від стажу, кваліфікації чи розташування навчальних закладів.

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Зокрема, передбачено виплати для:

вчителів, які проводять заняття з основних предметів;

психологів, які надають підтримку учням і працюють над поліпшенням їхнього психоемоційного стану;

керівників гуртків, які організовують позашкільні заняття та додаткову освіту;

вихователів груп продовженого дня, які займаються з дітьми після уроків.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив для додаткової підтримки українських вчителів, зарплати яких знаходяться на одному з найнижчих рівнів серед усіх професій.

Щомісячні доплати будуть нараховувати автоматично, і вони не рахуються як підвищення посадового окладу. Педагогам не доведеться подавати заяви чи додаткові документи. Виплати будуть надходити до кінця року, в якому буде припинено воєнний стан.

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Важливо, що нова система стосується лише працівників середніх шкіл. Тобто вихователі дитячих садочків, викладачі профтехучилищ і співробітники коледжів не отримають ці виплати.

Водночас розмір доплат залежатиме від педагогічного навантаження, а працівники з меншим навантаженням отримуватимуть відповідно менші суми. Цей пункт не дуже зрозумілий в контексті того, що уряд визначив конкретні суми доплат, які підвищать протягом року.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України планує розпочати впровадження реформи соціального страхування влітку наступного року. Головна задача цього процесу — змінити систему в бік відновлення працездатності людей та поновлення їхнього доходу.

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