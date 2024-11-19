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В Україні проведуть реформу соцстрахування: що зміниться

19.11.2024 11:40
Дарія Шуть
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Міністерство соціальної політики України планує розпочати впровадження реформи соціального страхування влітку наступного року

В Україні проведуть реформу соцстрахування: що зміниться

Фото: bank.gov.ua, flaticon.com

В Україні планується реформувати сферу соцстрахування. І головна задача цього процесу — змінити систему в бік відновлення працездатності людей та поновлення їхнього доходу.

Про це розповіла заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак. За її прогнозами, парламент ухвалить законопроєкт про реформу соцстрахування у липні 2025 року, після чого одразу розпочнеться впровадження нових підходів.

В проєкті закону, який підготувало Мінсоцполітики, йдеться, що всі інструменти соцпідтримки для людини мають бути враховані одразу після того, як лікарі визначили, що лікування та реабілітація будуть тривалими. Тому для надання держпідтримки, такої як страхові виплати після 120 дня хвороби чи послуги з догляду або протезування, не буде потрібен статус інвалідності.

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Основний орієнтир майбутньої реформи буде не на наданні людині статусу з інвалідності, а на відновленні її працездатності. Оцінка щодо готовності повертатись до роботи відбуватиметься вже після реабілітації.

«Якщо після травми чи операції людина повертається на роботу, на рівень доходу, який мала до травми, це значить, що держава добре впоралась зі своїм завданням і додаткова грошова виплата людині не потрібна», — пояснює Марчак.

Інший важливий момент реформи — допомога держави з пошуком нового місця роботи для особи, якщо теперішні умови праці не сумісні з отриманою травмою. Водночас в разі повної втрати працездатності планується суттєво збільшити суму соцвиплат. Прив’язка буде до середньої зарплати по країні. Зміни стосуватимуться нових людей в системі — громадяни, які вже отримують пенсію з інвалідності, будуть отримувати її й надалі.

Нагадаємо, уряд пропонує надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

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За матеріалами Forbes

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