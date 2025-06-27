Статки найзаможніших людей світу зросли на $6,5 трлн — Oxfam

За останні десять років сукупні статки трьох тисяч найбагатших людей світу збільшилися на $6,5 трлн у реальному вираженні, що дорівнює 14,6% глобального ВВП

Про це повідомляє міжнародна благодійна організація Oxfam, передає Finance.ua.

Загалом 1% найбагатшого населення планети отримав щонайменше $33,9 трлн прибутку з поправкою на інфляцію. У Oxfam зазначають, що цього обсягу було б достатньо, щоб 22 рази ліквідувати глобальну бідність, яка фіксується щороку.

Зростання нерівності та податкові преференції

У Великій Британії кількість мільярдерів зросла з 15 осіб у 1990 році до 165 у 2024-му. За підрахунками організації Equality Trust, їхні статки за цей період збільшилися більш ніж у десять разів. При цьому, за даними Oxfam, реальні податкові ставки для багатіїв становлять близько 0,3% від вартості їхнього майна — що суттєво нижче, ніж податкове навантаження на звичайних працівників.

Мінімальний податок для надбагатих

На саміті G20 Іспанія, Бразилія, Німеччина та Південна Африка виступили за запровадження глобального мінімального податку у розмірі 2% для найбагатших верств населення. Така ініціатива має на меті зменшити нерівність і підвищити податкові надходження. За оцінками французького економіста Ґабріеля Зукмана, це могло б принести до $250 млрд додаткових доходів щороку.

Країни-ініціатори закликають інші уряди приєднатися до ініціативи, підкреслюючи, що податок на надбагатих не суперечитиме вже діючим переговорам щодо оподаткування цифрових гігантів і планам зі встановлення мінімального корпоративного податку в 15% для транснаціональних компаній.

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Представники країн також наголошують на необхідності протидіяти використанню податкових гаваней. Податок, за їхніми словами, має бути сконструйований так, щоб запобігти ухиленню від сплати з боку мільярдерів, які, наприклад, мешкають у Монако чи Джерсі, але отримують прибутки в таких економіках, як Велика Британія чи Франція.

Україна — у глобальному рейтингу фінансової прозорості

Раніше повідомлялося, що Україна посіла 85-те місце зі 141 у рейтингу країн за рівнем захисту фінансової таємниці, який складає британська організація Tax Justice Network. Індекс враховує як доступність механізмів приховування капіталів для ухилення від оподаткування, так і рівень фінансової прозорості держави.

Tax Justice Network публікує рейтинг із 2009 року, щоб оцінювати вплив фінансової непрозорості на глобальну економіку. Методологія охоплює 20 ключових критеріїв, зокрема: наявність офшорних послуг, рівень банківської таємниці, прозорість звітності публічних компаній, регулювання трастів і фондів, податкову політику, а також участь країни в міжнародному обміні фінансовими даними.

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