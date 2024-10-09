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Світова економіка може втратити трильйони доларів в найближчі роки: причина

09.10.2024 21:00
Ольга Деркач
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Страхове агентство Lloyd’s опублікувало звіт, в якому зазначається, що гіпотетичний геополітичний конфлікт може порушити глобальну торгівлю і ланцюги поставок

Світова економіка може втратити трильйони доларів в найближчі роки: причина

Світова економіка може втратити трильйони доларів в найближчі роки: причина Фото: freepik.com

Це потенційно призведе до втрат світової економіки в розмірі $14,5 трлн протягом п’ятирічного періоду.

У дослідженні Lloyd’s, підготовленому у партнерстві з Кембриджським центром вивчення ризиків, розглядаються вісім «гіпотетичних, але правдоподібних» сценаріїв системних ризиків.

Використовуючи світовий валовий внутрішній продукт як основний показник, модель Lloyd’s і Кембриджа розраховує глобальні економічні втрати від сценарію геополітичного конфлікту. Ці глобальні економічні втрати коливаються від $7,8 трлн за сценарієм найменшої тяжкості до $50 трлн за найбільш екстремальним сценарієм.

«Оскільки понад 80% світового імпорту та експорту — близько 11 мільярдів тонн товарів — у будь-який момент часу перебувають на морі, закриття основних торговельних шляхів через геополітичний конфлікт є однією з найбільших загроз для ресурсів, необхідних для забезпечення стійкості економіки, — йдеться у звіті. — Економічні наслідки цього сценарію пов’язані насамперед із серйозними пошкодженнями інфраструктури в регіоні конфлікту та необхідністю перебудови глобальних торговельних мереж через запровадження санкцій і наслідки скомпрометованих судноплавних ліній».

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Вплив на бізнес залежить від регіону, в якому він розташований, і таких факторів, як залученість у конфлікт, залежність від міжнародної торгівлі та товарів, які можуть бути затримані або втрачені через перебої в ланцюжку поставок. Наприклад, Європа, яка сильно залежить від інших промислово розвинених країн у постачанні таких товарів, як напівпровідники для виробництва автомобілів та електроніки, може втратити до $3,4 трлн.

Серед прикладів видів страхування, покликаних пом’якшити ці економічні наслідки, Lloyd’s наводить страхування політичних ризиків, кредитне страхування, страхування від непередбачуваних перерв у виробництві, а також морське та авіаційне страхування.

«Lloyd’s підтримує державно-приватні зусилля, спрямовані на уникнення глобальних криз, таких як дефіцит життєво важливих товарів, і прагне допомогти бізнесу залишатися стійким і підготуватися до ризиків, пов’язаних з широкомасштабними збоями і фінансовими втратами від незліченних глобальних ризиків, включаючи геополітичну стабільність, — сказала Ребека Клемент, директор з корпоративних відносин Lloyd’s. — Цінність страхування також поширюється на ускладнення вторинних наслідків геополітичного конфлікту, включаючи затримки та перебої в роботі торговельних партнерів та постачальників, які постраждали внаслідок конфлікту.

Раніше ми писали, скільки втрачає економіка через низькі податки для багатіїв. Прірва між надбагатіями та звичайними людьми збільшується з кожним роком, оскільки уряди країн не в змозі справедливо оподатковувати надмірне багатство.

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Рубрики: ГрошіСвітНовини
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