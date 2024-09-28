У Києві зросли ціни на оренду квартир: в яких районах найдешевше

На українському ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду житла в умовах війни. Особливо це стосується відносно «безпечних» регіонів, зокрема столиці

У Києві за останні пів року середня вартість оренди квартир подорожчала на 8056 грн, за даними профільного порталу M2bomber. Йдеться загалом про все житло на ринку без урахування кількості кімнат.

Якщо шість місяців тому оренда у середньому коштувала 15 944 грн, то станом на 27 вересня цей показник зріс до 24 000 грн. Таким чином, орендарям житла у столиці необхідно платити більше на 50,53%.

Водночас за останній місяць ціна на оренду в Києві збільшилась на 246 грн (або 1,04%), тоді як за рік — на 6429 грн (36,59%).

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В яких районах Києва найдешевше та найдорожче

Традиційно у різних районах оренда квартир коливається від середніх 12,5 тис. до 29,46 тис. гривень. Різниця між найдорожчою та найдешевшою пропозицією сягає 16,96 тис. гривень.

Найбюджетніше житло у таких районах:

Деснянський район — 12,5 тис. грн;

Святошинський район — 14 тис. грн;

Оболонський район — 17 тис. грн;

Дарницький район — 18 тис. грн.

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Найдорожча оренда в столиці:

Печерський район — 29,46 тис. грн;

Подільський район — 28 тис. грн;

Дніпровський район — 27,97 тис. грн;

Шевченківський район — 27,5 тис. грн;

Голосіївський район — 26,96 тис. грн;

Солом’янський район — 23 тис. грн.

Однокімнатні квартири у столиці найчастіше коштують 15,2 тис. грн (частка 16,4% від всіх оголошень), трохи менше пропозицій за 20 тис. грн (10,4%) та 12,8 тис. грн (7,5%).

Вартість оренди двокімнатних квартир найчастіше становить 20,4 тис. грн (частка у 11,6% всіх оголошень), менш популярні ціни у 18 тис. грн та 28,8 тис. грн (по 9,3%).

Ціна оренди трикімнатних квартир — найчастіше 46 тис. грн (частка 8%).

Нагадаємо, ціни на нерухомість в різних регіонах України продовжують зростати попри відчутне падіння попиту серед громадян. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Новини.Live