Українці можуть отримати до 12,7 млн грн на розвиток бізнесу — деталі програми

Освітньо-стипендіальна програма Міцність 2 продовжується! Українці можуть отримати гранти до 12,7 млн грн, пройти освітні курси та отримати допомогу

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Підприємці, час діяти! Дедлайн подання на програму Міцність 2 продовжено — отримайте стипендію на відновлення та масштабування бізнесу, — наголосили у пресслужбі. — Ваш бізнес заслуговує на нові можливості! Освітньо-стипендіальна програма Міцність допоможе відновити, розвинути та масштабувати бізнес, який постраждав унаслідок повномасштабного вторгнення».

Що пропонується у рамках програми:

стипендії до 12,7 млн грн для розвитку власної справи;

3 освітні модулі: маркетинг, цифровізація та масштабування;

психологічна підтримка й менторський супровід.

Хто може взяти участь?

Підприємці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Проте до навчання онлайн можуть долучитися підприємці з усієї України.

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Формат — онлайн та офлайн на базі шести центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес та віртуальний буткемп.

Дедлайн подання заявки — 6 листопада 2024 року. Дізнавайтеся умови участі та реєструйтеся за посиланням.

Освітньо-стипендіальну програму «Міцність 2» впроваджує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту й за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCBI).

Раніше ми також писали, що відтепер молоді підприємці віком до 25 років, які хочуть створити бізнес, можуть отримати грант до 150 тис. грн на власну справу за кілька кліків на порталі Дія.

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