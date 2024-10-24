close-btn
PaySpaceMagazine

Українці можуть отримати до 12,7 млн грн на розвиток бізнесу — деталі програми

24.10.2024 19:40
Микола Деркач
Читати росiйською

Освітньо-стипендіальна програма Міцність 2 продовжується! Українці можуть отримати гранти до 12,7 млн грн, пройти освітні курси та отримати допомогу

Українці можуть отримати до 12,7 млн грн на розвиток бізнесу — деталі програми

Українці можуть отримати до 12,7 млн грн на розвиток бізнесу — деталі програми Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Підприємці, час діяти! Дедлайн подання на програму Міцність 2 продовжено — отримайте стипендію на відновлення та масштабування бізнесу, — наголосили у пресслужбі. — Ваш бізнес заслуговує на нові можливості! Освітньо-стипендіальна програма Міцність допоможе відновити, розвинути та масштабувати бізнес, який постраждав унаслідок повномасштабного вторгнення».

Що пропонується у рамках програми:

  • стипендії до 12,7 млн грн для розвитку власної справи;
  • 3 освітні модулі: маркетинг, цифровізація та масштабування;
  • психологічна підтримка й менторський супровід.

Хто може взяти участь?

Підприємці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Проте до навчання онлайн можуть долучитися підприємці з усієї України.

Цікаве по темі: 10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF

Формат — онлайн та офлайн на базі шести центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес та віртуальний буткемп.

Дедлайн подання заявки — 6 листопада 2024 року. Дізнавайтеся умови участі та реєструйтеся за посиланням.

Освітньо-стипендіальну програму «Міцність 2» впроваджує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту й за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCBI).

Раніше ми також писали, що відтепер молоді підприємці віком до 25 років, які хочуть створити бізнес, можуть отримати грант до 150 тис. грн на власну справу за кілька кліків на порталі Дія.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google оголосив про гранти для 24 українських стартапів: хто отримає $100 тис.

В Україні стартувала нова грантова програма для підтримки домогосподарств

Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Яких монет та банкнот найбільше в готівковому обігу України — звіт НБУ 24.10.2024

Яких монет та банкнот найбільше в готівковому обігу України — звіт НБУ
Яку криптовалюту радить купувати Ілон Маск 24.10.2024

Яку криптовалюту радить купувати Ілон Маск
В Україні планують провести пенсійну реформу 24.10.2024

В Україні планують провести пенсійну реформу
Visa та Avalanche запустили криптовалютну картку 24.10.2024

Visa та Avalanche запустили криптовалютну картку
Ощадбанк запустив іпотеки з плаваючою відсотковою ставкою 24.10.2024

Ощадбанк запустив іпотеки з плаваючою відсотковою ставкою
Кійосакі розповів, чи варто купувати Біткоїн у жовтні 24.10.2024

Кійосакі розповів, чи варто купувати Біткоїн у жовтні
Вибір редакції
Всі
Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
ТОП статей 22.10.2024

Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок

 Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
ТОП статей 18.10.2024

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
Останні новини
Сьогодні  19:40

Українці можуть отримати до 12,7 млн грн на розвиток бізнесу — деталі програми

 Сьогодні  18:50

Американська компанія придбала український ШІ-стартап Elai.io

 Сьогодні  18:00

Інтернет Starlink вперше з’явився в пасажирських літаках

 Сьогодні  17:10

Учені розповіли, як загине Всесвіт

 Сьогодні  16:20

Яких монет та банкнот найбільше в готівковому обігу України — звіт НБУ

 Сьогодні  15:30

Перші банки приєдналися до програми компенсації купівлі української техніки та обладнання

 Сьогодні  14:40

Яку криптовалюту радить купувати Ілон Маск

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber