Українцям по-новому рахуватимуть субсидії з 1 жовтня: що зміниться

Субсидія надається українцям, якщо вони сплачують за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж

Починаючи з 1 жовтня, в Україні зміняться правила нарахування житлових субсидій. З наступного місяця субсидія за жовтень буде розрахована за 15 днів незалежно від дати початку опалювального сезону.

Також з 1 жовтня буде збільшено розмір субсидії у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги.

Про це йдеться в постанові Кабміну «Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива» від 30 серпня 2024 року № 993.

Зазвичай субсидії нараховуються, виходячи з фактичного початку опалювального періоду, але нові правила повинні спростити процес і зробити його прозорішим.

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Це дозволить забезпечити рівномірний розрахунок субсидій для більшості населення, незалежно від регіональних відмінностей у запуску опалення. Таким чином, вже в листопаді громадяни отримають виплати за опалювальний сезон з урахуванням першої половини жовтня.

Саме зростання тарифів на комуналку стало однією з головних причин для нововведень. Тому буде здійснено перерахунок субсидій, враховуючи не тільки початок опалювального сезону, а й зростання витрат на оплату рахунків.

Проте важливо розуміти, що у жовтні 2024 року сума субсидії для тих, хто вже отримував її в попередні місяці, залишиться незмінною. Адже розрахунок за перший місяць опалювального сезону буде здійснено пізніше – у листопаді.

Кому та як треба звернутись по субсидію

Більшість українців, які отримували субсидії на неопалювальний сезон, отримають їх автоматично й у новому опалювальному періоді.

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Водночас для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024−2025 років звернутися необхідно у наступних випадках:

якщо документи на призначення субсидії подаються вперше;

якщо у призначенні житлової субсидії на неопалювальний період було відмовлено(борг, відсутні доходи тощо);

якщо влітку була подана заява на припинення субсидії та громадяни користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію;

якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.

Подати заяву на отримання житлових субсидій можна:

особисто або поштою в одному із сервісних центрів ПФУ;

дистанційно через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок ПФУ, обравши функцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;

через платформу Дія, скориставшись пошуковим запитом »Заява на субсидію»;

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.

У разі звернення громадянина за її призначенням у період по 30 листопада 2024 року житлову субсидію буде призначено з жовтня 2024 року.

Нагадаємо, в проєкті держбюджету-2025 передбачено замороження показників прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на рівні поточного року. Саме відсутність індексації соціалки викликає найбільший суспільний резонанс.

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За матеріалами Апостроф