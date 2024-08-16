Українська памʼятна монета отримала міжнародну відзнаку

Одна з українських пам’ятних монет стала найкращою монетою про сучасну подію за підсумками міжнародного конкурсу

Срібна пам’ятна монета «Сміливість бути. UA» перемогла в номінації «Найкраща монета про сучасну подію» на престижному міжнародному конкурсі «Монета року».

Також вона увійшла до 10 найкращих монет світу, повідомляє Нацбанк України з посиланням на результати конкурсу, що були оголошені 8 серпня під час Всесвітньої виставки грошей.

Міжнародний конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.

Читайте також: НБУ запустив в обіг нову монету

Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році. На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили три українські пам’ятні монети:

«Сміливість бути. UA» (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації «Найкраща монета про сучасну подію»;

«Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам» (нейзильбер, номінал 5 гривень) – у номінації «Найхудожніша монета»;

«Дружба та братство – найбільше багатство» (україно-польський набір з двох срібних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих) – у номінації «Монета, що найбільш надихає».

Про монету-переможницю

Пам’ятна монета «Сміливість бути. UA» присвячена сміливості української нації та продовжує серію «Безсмертна моя Україно».

На аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ втілено в символі тризуба, що перебуває «на вістрі» часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі – малий Державний Герб України.

Вас може зацікавити: НБУ випустив нову колекційну монету «Крапля життя»

На реверсі міститься композиція, що відображає феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі зображено золотисту зірку, що засяяла новою надією (символічна паралель – Вифлеємська зоря). Вона завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців зруйнувала непорушний ідеологічний (міфічний) «камінь-бетон» непереможності російської армії, а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA.

Пам’ятна монета була введена в обіг 23 серпня 2023 року. Вона має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г. Також монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота – не менше 0,00009 г). Тираж – до 5 000 штук.

Автори ескізів знакової пам’ятної монети – київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).

Нагадаємо, Національний банку України (НБУ) ввів в обіг нову пам’ятну монету «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні продовжує зростати курс долара — НБУ назвав причини

Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ

На скільки скоротився обсяг непрацюючих кредитів у банках — НБУ

Джерело: НБУ