Військові можуть отримати до ₴250 000 доплати: хто має право

Зарплата військовослужбовця складається з кількох базових компонентів: посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років. Але це лише основа — військові також можуть отримувати суттєві доплати за участь у бойових діях і знищення техніки противника

Додаткові виплати в ЗСУ: хто має право на надбавки

Збройні Сили України передбачають систему грошових заохочень для військових, які беруть участь у захисті держави. Надбавки до основної зарплати можуть отримувати окремі категорії військовослужбовців — залежно від характеру виконуваних завдань і умов їх служби.

Зокрема:

30 000 грн нараховується тим, хто виконує бойові або спеціальні завдання у період оборони країни, забезпечення безпеки громадян і захисту державних інтересів в умовах збройної агресії;

30 000 грн нараховується тим, хто виконує бойові або спеціальні завдання у період оборони країни, забезпечення безпеки громадян і захисту державних інтересів в умовах збройної агресії; 50 000 грн отримують військові, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі командних структур — штабів, органів військового управління та інших підрозділів, що здійснюють оперативне керівництво;

50 000 грн отримують військові, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі командних структур — штабів, органів військового управління та інших підрозділів, що здійснюють оперативне керівництво; 70 000 грн передбачено для військових, які протягом місяця безперервно перебувають на передовій;

70 000 грн передбачено для військових, які протягом місяця безперервно перебувають на передовій; 100 000 грн виплачують тим, хто перебуває в зоні активних бойових дій або проходить лікування й реабілітацію після отриманих поранень, травм, контузій чи каліцтв.

Ці надбавки є важливим інструментом підтримки та мотивації українських захисників, які безпосередньо ризикують життям заради безпеки країни.

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Грошові винагороди за знищену техніку ворога

Окрім фіксованих надбавок, українські військові можуть отримати додаткову грошову винагороду за знищення техніки окупантів. Сума таких виплат залежить від типу ворожого об’єкта, який було знищено.

Найвищі премії передбачено за знищення:

корабля першого рангу — 243 600 грн;

корабля першого рангу — 243 600 грн; корабля другого рангу — 182 700 грн;

корабля другого рангу — 182 700 грн; корабля третього рангу — 121 800 грн;

корабля третього рангу — 121 800 грн; корабля четвертого рангу — 97 440 грн;

корабля четвертого рангу — 97 440 грн; бойового літака (винищувача або штурмовика) — 121 800 грн.

Окрім цього, військовослужбовці можуть також розраховувати на додаткові виплати за знищення інших видів озброєння та техніки противника. Винагорода в кожному конкретному випадку залежить від класифікації об’єкта та підтвердження факту його знищення.

Таким чином, структура грошового забезпечення військових ЗСУ включає не лише основні складові, а й широкі можливості для отримання суттєвих доплат — за бойові заслуги, ризиковану службу на передовій та успішне виконання завдань зі знищення ворожої техніки.

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Джерело: 24 Канал.