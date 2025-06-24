З 1 липня змінюються правила для ВПО: щомісячні перевірки та нові ризики

Із 1 липня 2025 року в Україні запроваджується новий порядок перевірки статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відтепер Міністерство фінансів щомісяця відстежуватиме, чи перебуває людина, зареєстрована як ВПО, на території України. Це частина оновленого підходу до верифікації, спрямованого на те, щоб уникнути зловживань та забезпечити адресність соціальної підтримки

Про це повідомили ряд ЗМІ, зокрема, йдеться у матеріалі radiotrek.rv.ua.

Зазначається, що якщо людина перебуває за кордоном понад 90 календарних днів поспіль і не має для цього поважної причини, її статус ВПО можуть анулювати. Відповідно, разом зі статусом припиняються і пов’язані з ним соціальні виплати — щомісячна допомога на проживання, пільги, інші форми підтримки.

Що вважається поважною причиною?

Законодавством визначено перелік ситуацій, за яких людина може легально перебувати за межами України понад 90 днів, не втрачаючи статусу ВПО. Серед них:

службове відрядження або офіційне стажування;

лікування чи реабілітація, підтверджені медичними документами;

оздоровлення або лікування дітей;

догляд за хворими дітьми або іншими членами родини;

смерть або тяжка хвороба близького родича;

інші обставини, які можна підтвердити документально.

Цей перелік не є вичерпним, але будь-яка причина має бути підтверджена відповідними офіційними документами.

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Які документи знадобляться

Щоб довести наявність поважної причини для виїзду, особа має надати органам соцзахисту документи, які це підтверджують. Це можуть бути:

довідка про відрядження або стажування;

медичні довідки, виписки з лікарень або реабілітаційних центрів;

довідки з університету чи навчального закладу;

документи, що підтверджують участь у міжнародних програмах або заходах;

будь-які інші офіційні документи, що пояснюють причину та термін перебування за кордоном.

У разі виникнення сумнівів органи соцзахисту можуть запитати додаткову інформацію або роз’яснення.

Що потрібно зробити заздалегідь

Якщо ви плануєте тривалу поїздку за кордон, слід заздалегідь подбати про підготовку відповідних документів. Надати їх можна до органу соціального захисту, де ви перебуваєте на обліку як ВПО. Це можна зробити особисто або через цифрові канали, зокрема застосунок Дія, який інтегровано з реєстром ВПО.

Наявність документального підтвердження дозволить уникнути автоматичної втрати статусу, навіть якщо термін перебування за кордоном перевищить 90 днів.

Як повідомляють про скасування статусу?

Якщо статус ВПО все ж скасували, відповідне повідомлення надсилається впродовж трьох робочих днів. Це може бути письмове або електронне повідомлення — залежно від обраного каналу зв’язку. Однак експерти радять не чекати повідомлень «постфактум», а вчасно реагувати на всі зміни в обліку.

Чи можна відновити статус ВПО?

Так. Якщо довідку анульовано, особа може звернутися по поновлення статусу після повернення в Україну. Для цього потрібно повторно подати заяву до органів соцзахисту — із документами, які підтверджують обставини тривалої відсутності. Якщо підстави буде визнано поважними, статус відновлять, і особа зможе знову отримувати виплати.

Що важливо памʼятати:

З 1 липня перевірки відбуватимуться щомісяця, а не раз на квартал.

За відсутності понад 90 днів без обʼєктивної причини — статус скасовують автоматично.

Поважні причини дозволяють зберегти статус, але їх обов’язково потрібно підтверджувати документально.

Всі документи краще готувати та подавати заздалегідь.

У разі втрати статусу — є можливість його поновити, звернувшись після повернення.

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