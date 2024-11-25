Потужна магнітна буря накрила Землю: як захиститися

У понеділок, 25 листопада, фіксується сильна магнітна буря червоного рівня небезпеки (К-індекс 6). Вона може суттєво вплинути як на самопочуття людей, так і на роботу електричної техніки

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC), передає OBOZ.UA.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потоки заряджених частинок, що надходять із Сонця. Ці частинки виникають через корональні дірки, сонячні спалахи та викиди корональної маси. Земне магнітне поле виступає щитом, захищаючи планету від негативного впливу. Через сильні сонячні активності магнітне поле зазнає значних коливань, що й призводить до утворення геомагнітних бур.

Вплив магнітних бур

Одним із найкрасивіших наслідків магнітних бур є полярне сяйво, яке вражає своєю красою. Проте такі явища несуть і чималі ризики: вони можуть порушувати роботу електромереж, супутникових систем і навігаційних приладів.

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Відомий випадок 1859 року, коли потужна геомагнітна буря спричинила вихід з ладу телеграфних ліній. У сучасному світі подібна подія могла б призвести до масштабної техногенної катастрофи.

Для людей магнітні бурі теж є випробуванням. Коливання магнітного поля Землі здатні впливати на атмосферний тиск, провокуючи головний біль, швидку втому, дратівливість і навіть стресові стани.

Як захиститися?

Для зменшення впливу магнітних бур фахівці рекомендують:

уникати фізичного та емоційного перевантаження;

пити достатньо води;

відмовитися від важкої їжі та алкоголю;

забезпечити повноцінний відпочинок.

Дотримуючись цих порад, ви зможете мінімізувати вплив геомагнітних збурень на організм.

Нагадаємо, що Сонце досягло піка активності за останні 11 років. Зазвичай період найвищої активності Сонця триває близько двох років і може спричиняти яскраві полярні сяйва на Землі, а також проблеми зі зв’язком. Сонячний цикл триває 11 років, і кожен цикл включає періоди мінімальної та максимальної активності. Під час зірка випромінює більше енергії у вигляді сонячних спалахів та корональних викидів маси. І наразі Сонце досягло пікової активності у цьому циклі.

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