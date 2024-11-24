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ЄКА планує випробувати ядерний двигун для космічних апаратів

24.11.2024 13:00
Ольга Деркач
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Європейське космічне агентство (ЄКА) планує випробувати ядерний двигун для космічних апаратів. Дослідження, яке дозволило визначити кроки для створення таких механізмів, вже завершилось і проводилося брюссельською компанією Tractebel

ЄКА планує випробувати ядерний двигун для космічних апаратів

ЄКА планує випробувати ядерний двигун для космічних апаратів Фото: freepik.com, pngwing.com

Про це йдеться у матеріалі European SpacefLight.

У 2022 році ESA запустило проєкт RocketRoll у рамках програми з розробки майбутніх космічних технологій. Над дослідженням працював консорціум під керівництвом Tractebel, до якого входили OHB Czechspace, ArianeGroup, Airbus, Французька комісія з атомної енергії, а також університети Праги та Штутгарта.

У межах проєкту RocketRoll ESA зосередило увагу на двигунах, які використовують ядерну енергію для роботи. Такі двигуни поєднують високу ефективність із надійним джерелом енергії, що дозволяє працювати там, де сонячна недоступна, наприклад, у глибокому космосі.

Головною метою дослідження було з’ясувати, чи можливе створення таких двигунів, визначити ключові технології та знайти економічні чи технічні перепони.

Наприкінці жовтня компанія Tractebel оголосила про завершення проєкту та представила план, за яким Європа може запустити космічний апарат із ядерним двигуном уже до 2035 року.

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«Ця технологія відкриває нові можливості для дослідження космосу. Ядерні двигуни дозволять запускати довготривалі місії та перевозити значно більші вантажі, чого неможливо досягти з нинішніми хімічними чи електричними двигунами», — розповів керівник проєкту від Tractebel Брієк Шпіндлер.

За словами ESA, головна мета цієї технології — забезпечити ефективні місії у космос за межами Марса, де сонячна енергія не працює. У майбутньому такі двигуни можуть використовуватися для довготривалих польотів та складних космічних операцій.

Також раніше ми писали, що вчені знайшли революційний метод освоєння далекого космосу — електричні силові установки, також відомі як іонні приводи. Такі двигуни потребують джерела енергії, причому ефективного, якщо вони працюватимуть більше десяти років під дією тяги. У статті визначено ідеальну схему живлення, яка може видавати 1 кВт на кілограм ваги.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїКосмосНаука
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