Сонце проникає в ядро Землі і змінює його: чим це загрожує людству

Згідно з новим дослідженням, промені Сонця не лише впливають на людей і поверхню Землі, але й проникають глибоко в надра і вносять зміни в її ядро

У новій статті, опублікованій в журналі Nature Communications, вчені пояснили, як давня магма, присутня в ядрі Землі, має деякі хімічні властивості, що свідчать про вплив на неї сонячного проміння.

Сонячні промені впливають на ядро Землі, коли відмерлі морські організми потрапляють у надра Землі і змінюють «окислювально-відновний» стан магми.

Сонце має значний вплив на морське життя по всьому світу, яке залежить від його енергії та тепла. Через різноманітність сонячного випромінювання на поверхні планети, морське життя по-різному розподілене у викопних рештках.

Через значний проміжок часу ці мертві організми потрапляють у заповнену магмою мантію Землі через процес, який називається субдукцією, коли одна плита земної кори повільно засмоктується під іншу.

Автори статті припускають, що присутність цих морських істот у магмі впливає на «окислювально-відновлювальний» стан дугової магми, в якому створюється баланс між окисленими і відновленими формами молекул.

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Дослідники пояснили, що окислювально-відновний стан магми має градієнт з широтою, що додатково пояснює, як морські істоти відновлюють магму, а Сонце змінює ядро Землі.

«Попередні дослідження в основному порівнювали зразки з одних і тих же поздовжніх регіонів, таких як США в північній півкулі і Мексика в тропічній зоні, і не знаходили значних відмінностей. Однак наші зразки з різних широт показали різну окислювально-відновну реакцію, що викликало у нас цікавість. Спроба пояснити ці відмінності привела нас до виявлення цієї несподіваної закономірності, — говорить автор дослідження Ван Бо, геолог Китайської академії наук. — Ця несподівана закономірність свідчить про те, що поверхневе середовище і клімат Землі мають життєво важливий вплив на глибинні шари Землі».

Ядро Землі підтримує магнітне поле, тому такий вплив безпосередньо на ядро матиме вплив і на магнітне поле. Магнітне поле замикається навколо полюсів, утримуючи шкідливу сонячну енергію на безпечній відстані, щоб вона не змогла зруйнувати нашу атмосферу. Ця безцінна атмосфера зберігає нашу планету ізольованою та вологою, дозволяючи життю процвітати. Яким саме буде вплив вчені поки не знають, тому ще залишається велике поле для досліджень.

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За матеріалами: WioNews, Mashable.