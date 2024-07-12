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Вчені знайшли нову екзопланету, де може існувати життя

12.07.2024 14:20
Дарія Шуть
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Планета з потенційними для існування життя умовами може бути повністю або частково покрита льодом

LHS 1140 b може бути повністю вкрита льодом (ліворуч) або бути крижаним світом із рідким субзоряним океаном і хмарною атмосферою (у центрі). Ця планета приблизно в 1,7 рази більша за Землю

LHS 1140 b може бути повністю вкрита льодом (ліворуч) або бути крижаним світом із рідким субзоряним океаном і хмарною атмосферою (у центрі). Ця планета приблизно в 1,7 рази більша за Землю. Фото: umontreal.ca

Науковці виявили цікаві факти про екзопланету LHS 1140 b, що вперше була відкрита у 2017 році. Вона обертається навколо червоного карлика приблизно за 48 світлових років від нашої Сонячної системи.

За попередніми висновками вчених цей далекий світ, може мати рідкий океан та атмосферу, що робить його одним з найперспективніших кандидатів на потенційне життя, подібне до земного, яке коли-небудь знаходили.

LHS 1140 b приблизно в 1,7 раза більша за Землю і розташована в зоні проживання своєї зірки. Це означає, що планета знаходиться на такій відстані від своєї зірки, що вода може існувати на її поверхні в рідкому стані — необхідна умова для існування живих організмів.

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Завдяки спостереженням за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) вчені змогли визначити, що LHS 1140 b має атмосферу, яка, ймовірно, містить азот, як і атмосфера Землі. Ця атмосфера відіграє ключову роль у збереженні рідкої води на поверхні планети.

Дослідники також вважають, що від 10 до 20% маси LHS 1140 b може складати вода, що робить її крижаним світом з можливим підземним океаном, подібним до супутника Юпітера — Європи.

«Це наш перший приголомшливий проблиск атмосфери на суперземлі в зоні проживання. LHS 1140 b, ймовірно, є найкращою екзопланетою в зоні проживання, відомою на цей час, для характеристики атмосфери», — зазначає співавтор дослідження Раян Макдональд.

Вчені планують продовжити вивчення LHS 1140 b за допомогою JWST, щоб отримати більше інформації про її атмосферу, склад та потенційну придатність для життя.

Нагадаємо, три потенційні екзопланети «суперземлі», що обертаються навколо відносно близької помаранчевої карликової зірки HD 48498, розташованої приблизно в 55 світлових роках від Землі. Цей регіон, який часто називають «зоною Золотовласки», вважається ідеальним для потенційної підтримки життя.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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