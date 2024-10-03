Учені знайшли на Землі масивний шостий океан

Загадкова будова Землі та її мантії не залишає вчених байдужими, і вони продовжують вивчати її, щоб робити нові відкриття кожного дня

Географія Землі вже відрізнялася від тієї, яку багато хто з нас вивчав у школі, коли вчені виявили зниклий континент під земною корою, через 375 років після того, як він зник.

Тепер вчені натрапили на величезний океан, який залишався прихованим під земною корою всі ці роки. Океан складається з води, що зберігається в кристалічній структурі породи рингвудит.

За словами вчених, порода під назвою «рингвудит» залягала на глибині 400 миль (643 км) під землею і мала величезні запаси води, які зберігалися в ній.

Раніше вчені з’ясували, що вода зберігалася в мантійній породі, яка перебувала в губчастому стані, тобто не в твердому, рідкому чи газоподібному, а в четвертому стані.

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«Рингвудит схожий на губку, яка вбирає воду, є щось особливе в кристалічній структурі рингвудиту, що дозволяє йому притягувати водень і затримувати воду, — заявив геофізик Стів Якобсен, який входив до команди вчених. — Цей мінерал може містити багато води в умовах глибокої мантії. Я думаю, що ми нарешті бачимо докази цілого водного циклу Землі, що може допомогти пояснити величезну кількість рідкої води на поверхні нашої придатної для життя планети. Вчені шукали цю зниклу глибинну воду протягом десятиліть».

Відкриття було зроблено вченими після вивчення землетрусів і виявлення того, що сейсмометри фіксують під поверхнею Землі.

Завдяки отриманим результатам вчені змогли встановити, що вода міститься в гірській породі, відомій як рингвудит.

Наявність лише 1% води в рингвудиті означало, що під поверхнею Землі міститься втричі більше води, ніж у п’яти океанах, що знаходяться на поверхні.

Окрім океану, дослідники зробили ще одне важливе відкриття абсолютно нової екосистеми, коли перевірили вулканічну кору за допомогою підводного робота.

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За матеріалами: WioNews.